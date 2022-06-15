Общество 15.06.2022 в 17:21

Михаилу Асташову подарили высокотехнологичный велосипед

Новое оборудование позволит качественно и эффективно готовиться к Играм
A- A+
Текст: Нина Павлова
Михаилу Асташову подарили высокотехнологичный велосипед
Современный высокотехнологичный велосипед BMC Teammachine SLR вручили двукратному паралимпийскому чемпиону по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаилу Асташову. Новое оборудование позволит качественно и эффективно готовиться к Играм.

Вручение лидерам сборной прошло на встрече президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова с членами сборной команды России по велоспорту среди лиц с ПОДА после Чемпионата России по велоспорту на шоссе, где Михаил завоевал две золотые медали.
Михаил Асташов оформил золотой дубль на чемпионате России
15.06.2022 в 09:48


Михаил является обладателем двух золотых медалей на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл в трековой гонке преследования на дистанции 3 000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Напомним, как ранее писал "Номер один", заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов завоевал две золотые медали чемпионата России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: Паралимпийский комитет России
Теги
асташов

Все новости

Сергей Бурдиков: «Программы реализуются, но есть нарекания»
15.06.2022 в 19:57
В Бурятии убийца годовалого малыша получил 15 лет колонии
15.06.2022 в 19:08
В Иркутской области хотят производить электробусы
15.06.2022 в 17:49
На Украине погиб десантник из Джидинского района
15.06.2022 в 17:47
МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями
15.06.2022 в 17:27
Михаилу Асташову подарили высокотехнологичный велосипед
15.06.2022 в 17:21
В Бурятии сельчане пожаловались на детскую площадку в навозе
15.06.2022 в 17:06
Бизнес общепита, строительства и торговли масштабируется быстрее всех в России — Корпорация МСП
15.06.2022 в 16:50
По улицам Улан-Удэ потекли молочные реки
15.06.2022 в 16:39
Сети водоснабжения построят еще в трех населенных пунктах Бурятии
15.06.2022 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Иркутской области хотят производить электробусы
Соглашение о намерениях с китайской компанией подписано на Петербургском экономическом форуме
15.06.2022 в 17:49
МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями
Первыми протестировать новые умения Евы смогут участники ПМЭФ
15.06.2022 в 17:27
В Бурятии сельчане пожаловались на детскую площадку в навозе
Единственную площадку в селе Покровка облюбовали коровы, свиньи и козы
15.06.2022 в 17:06
Сети водоснабжения построят еще в трех населенных пунктах Бурятии
Качественную воду из централизованного источника получат жители Северобайкальска, Нурселения и Тарбагатая
15.06.2022 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru