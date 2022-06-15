Михаилу Асташову подарили высокотехнологичный велосипед

Современный высокотехнологичный велосипед BMC Teammachine SLR вручили двукратному паралимпийскому чемпиону по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаилу Асташову. Новое оборудование позволит качественно и эффективно готовиться к Играм.Вручение лидерам сборной прошло на встрече президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова с членами сборной команды России по велоспорту среди лиц с ПОДА после Чемпионата России по велоспорту на шоссе, где Михаил завоевал две золотые медали.Михаил является обладателем двух золотых медалей на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл в трековой гонке преследования на дистанции 3 000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.Напомним, как ранее писал "Номер один", заслуженный мастер спорта России Михаил Асташов завоевал две золотые медали чемпионата России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Фото: Паралимпийский комитет России