Общество 15.06.2022 в 17:49
В Иркутской области хотят производить электробусы
Соглашение о намерениях с китайской компанией подписано на Петербургском экономическом форуме
Текст: Номер один
В Приангарье хотят запустить инвестиционный проект по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов
Подписание соглашения о намерениях между Корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в областной администрации. Соглашение подписано при поддержке Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.
«В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций. Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Организационным сопровождением проекта займется Корпорация развития Иркутской области. Как отметил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, запуск высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов на территории Иркутской области задаст новый вектор развития промышленности в регионе.
«Это масштабный проект, который уже имеет большой резонанс. Безусловно, он потребует значительных усилий, как с нашей стороны, так и со стороны китайских партнеров. Но я уверен, что наше сотрудничество станет плодотворным и будет способствовать развитию экономики Иркутской области», - сказал Александр Лаутин.
В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При активном участии администрации Иркутска ведется поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта.
Фото: irkobl.ru
Подписание соглашения о намерениях между Корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в областной администрации. Соглашение подписано при поддержке Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.
«В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций. Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Организационным сопровождением проекта займется Корпорация развития Иркутской области. Как отметил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, запуск высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов на территории Иркутской области задаст новый вектор развития промышленности в регионе.
«Это масштабный проект, который уже имеет большой резонанс. Безусловно, он потребует значительных усилий, как с нашей стороны, так и со стороны китайских партнеров. Но я уверен, что наше сотрудничество станет плодотворным и будет способствовать развитию экономики Иркутской области», - сказал Александр Лаутин.
В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При активном участии администрации Иркутска ведется поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта.
Фото: irkobl.ru