Общество 15.06.2022 в 17:49

В Иркутской области хотят производить электробусы

Соглашение о намерениях с китайской компанией подписано на Петербургском экономическом форуме
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Текст: Номер один
В Иркутской области хотят производить электробусы
В Приангарье хотят запустить инвестиционный проект по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов

Подписание соглашения о намерениях между Корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в  областной администрации. Соглашение подписано при поддержке Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

«В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций. Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.  

Организационным сопровождением проекта займется Корпорация развития Иркутской области. Как отметил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, запуск высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов на территории Иркутской области задаст новый вектор развития промышленности в регионе.

«Это масштабный проект, который уже имеет большой резонанс. Безусловно, он потребует значительных усилий, как с нашей стороны, так и со стороны китайских партнеров. Но я уверен, что наше сотрудничество станет плодотворным и будет способствовать развитию экономики Иркутской области», - сказал Александр Лаутин.

В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При активном участии администрации Иркутска ведется поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта.

Фото: irkobl.ru

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автопром Иркутская область КНР электробусы

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