Общество 16.06.2022 в 09:41

В Улан-Удэ бизнесмена наказали за загрязнение воздуха

Предприниматель оштрафован на 6 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бизнесмена наказали за загрязнение воздуха
В Советском районе Улан-Удэ прокуратура и Бурприроднадзор обнаружили коммерческую компанию, которая не соблюдала законодательство об охране атмосферного воздуха.

«Установлено, что организация использует для отопления офисного здания угольную котельную, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. Газоочистное оборудование на котельной отсутствует. Кроме того, компания не направляла в контролирующий орган заявку о постановке на государственный учет объекта, негативно воздействующего на атмосферный воздух», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

За допущенные нарушения директора компании привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ. Бизнесмен оштрафован на 6 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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