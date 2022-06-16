В Бурятии за время пандемии COVID-19 переболели 137 тыс человек, скончались 3 034 человека

В Бурятии за все время пандемии зарегистрировано 137 022 случаев COVID-19. За последние сутки – 25. На жителей Улан-Удэ приходится 60 715 случаев «короны» - 44%, сообщили в (60715) республиканском управлении Роспотребнадзора. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3034 (+0) человек.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 21 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 70 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 51. За предыдущие сутки госпитализировано два пациента.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 91 койка: занято – 70, свободна – 21 койка. Занятость коечного фонда составляет 76,9%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 145 человек.Выздоровели от COVID-19 – 133 773 (+35)В Бурятии всего первично привито 501 457 человек (69,7 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 477 095 человек (66,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 177 430 человек, завершили 162 798.Фото: pixabay.com