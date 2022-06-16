Общество 16.06.2022 в 10:14

В Бурятии за время пандемии COVID-19 переболели 137 тыс человек, скончались 3 034 человека

Сейчас суточные приросты коронавируса минимальны, в стационарах получают лечение 70 пациентов
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии за время пандемии COVID-19 переболели 137 тыс человек, скончались 3 034 человека
В Бурятии за все время пандемии зарегистрировано 137 022 случаев COVID-19. За последние  сутки – 25.  На жителей Улан-Удэ приходится 60 715 случаев «короны» - 44%, сообщили в  (60715) республиканском управлении Роспотребнадзора. Всего умерли от COVID-19  с тяжелой сопутствующей патологией – 3034 (+0) человек.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 21 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 70 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 51. За предыдущие сутки госпитализировано два пациента.  

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 91 койка: занято – 70, свободна – 21 койка. Занятость коечного фонда составляет 76,9%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 145 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 133 773 (+35)

В Бурятии всего первично привито 501 457 человек (69,7 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 477 095 человек (66,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 177 430 человек, завершили 162 798.

Фото: pixabay.com
Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

Бурятия выделит гранты на развитие культуры семейских
16.06.2022 в 11:31
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
16.06.2022 в 11:21
Спектакль театра Русской драмы получил приз жюри «За честный разговор с подростками»
16.06.2022 в 11:08
В Улан-Удэ грузовик оставил без света 3,5 тысячи жителей Левобережья
16.06.2022 в 11:06
Холодная вода в Улан-Удэ станет дороже
16.06.2022 в 10:37
В Бурятии за время пандемии COVID-19 переболели 137 тыс человек, скончались 3 034 человека
16.06.2022 в 10:14
В Улан-Удэ бизнесмена наказали за загрязнение воздуха
16.06.2022 в 09:41
У жителя Бурятии изъяли нефрит на 33 млн рублей
16.06.2022 в 09:19
Жалсанов не смирился с утратой доверия
16.06.2022 в 06:00
Сергей Бурдиков: «Программы реализуются, но есть нарекания»
15.06.2022 в 19:57
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
Холодная вода в Улан-Удэ станет дороже
С 1 июля вырастет стоимость услуг «Водоканала»
16.06.2022 в 10:37
В Улан-Удэ бизнесмена наказали за загрязнение воздуха
Предприниматель оштрафован на 6 тысяч рублей
16.06.2022 в 09:41
В Иркутской области хотят производить электробусы
Соглашение о намерениях с китайской компанией подписано на Петербургском экономическом форуме
15.06.2022 в 17:49
МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями
Первыми протестировать новые умения Евы смогут участники ПМЭФ
15.06.2022 в 17:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru