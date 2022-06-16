Общество 16.06.2022 в 10:37

Холодная вода в Улан-Удэ станет дороже

С 1 июля вырастет стоимость услуг «Водоканала»
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Текст: Константин Воронов
Холодная вода в Улан-Удэ станет дороже
Республиканская служба по тарифам утвердила новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Они вступят в силу с 1 июля.

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, кубометр холодной воды подорожает на 92 копейки – до 24 рублей 38 копеек. Отведение сточных вод станет дороже на 1 рубль 20 копеек, оно будет стоить 31 рубль 32 копейки за кубометр. Подвоз воды повысится на 18 рублей 96 копеек и будет стоить 297 рублей 82 копейки.

В связи с этим МУП «Водоканал» просит горожан срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 30 июня.

Сделать это можно:

- в личном кабинете на официальном сайте «Водоканала»
- в мобильном приложении «Водоканал Улан-Удэ»;
- по телефону 37-99-00 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;
- через приложение «Сбербанк онлайн»;
- в кассах Единого расчётного центра (ЕИРЦ);
- в отделениях Почты России;
- позвонив на автоответчик по номеру 45-42-67 (после 17 часов и в выходные дни).

В случае, если показания приборов учета не передаются, то начисление за услуги будет производиться по среднемесячному потреблению, а через три месяца – уже по нормативу, согласно количеству, зарегистрированных в квартире, или собственников жилья.

Фото: «Номер один»
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