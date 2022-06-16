Холодная вода в Улан-Удэ станет дороже

Республиканская служба по тарифам утвердила новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Они вступят в силу с 1 июля.Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, кубометр холодной воды подорожает на 92 копейки – до 24 рублей 38 копеек. Отведение сточных вод станет дороже на 1 рубль 20 копеек, оно будет стоить 31 рубль 32 копейки за кубометр. Подвоз воды повысится на 18 рублей 96 копеек и будет стоить 297 рублей 82 копейки.В связи с этим МУП «Водоканал» просит горожан срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 30 июня.Сделать это можно:- в личном кабинете на официальном сайте «Водоканала»- в мобильном приложении «Водоканал Улан-Удэ»;- по телефону 37-99-00 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00;- через приложение «Сбербанк онлайн»;- в кассах Единого расчётного центра (ЕИРЦ);- в отделениях Почты России;- позвонив на автоответчик по номеру 45-42-67 (после 17 часов и в выходные дни).В случае, если показания приборов учета не передаются, то начисление за услуги будет производиться по среднемесячному потреблению, а через три месяца – уже по нормативу, согласно количеству, зарегистрированных в квартире, или собственников жилья.Фото: «Номер один»