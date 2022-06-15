В Улан-Удэ отремонтируют дом бывшего мэра

В столице Бурятии в рамках работ по капитальному ремонту за два года приведут в порядок системы электроснабжения 11 многоквартирных домов, входящих в список объектов культурного наследия.В 2022 году систему электроснабжения отремонтируют в 8 жилых домах – ул. Оцимика, 12Е, ул. Оцимика, 12Ж, ул. Свердлова, 10/1, ул. Свердлова,2, ул. Свердлова,24/1, ул. Смолина, 20/1, ул. Свердлова,9.В 2023 году еще в трех домах - ул. Коммунистическая, 2, ул. Коммунистическая, 4А, ул. Куйбышева, 7.У этих домов-объектов культурного наследия интересная и долгая история. К примеру, в жилом доме из дерева и камня по ул. Свердлова, 24/1 в середине XIX века находилась усадьба верхнеудинского купца Александра Овсянкина.Александр Васильевич был не только купцом, но и городским головой Верхнеудинска. Он избирался на эту должность трижды с перерывом с 1889 года по 1905 год. Был заведующим городской библиотекой и председателем верхнеудинского городского сиротского суда. В 1891 г. Овсянкин встречал у триумфальной арки наследника цесаревича Николая II.Работы по ремонту системы электроснабжения в данном доме начнутся уже в этом году. Подрядчики заменят провода в подъезде, подвале, чердаке, установят новые выключатели, этажные электрические щиты и осветительные приборы в местах общего пользования.- В программе капремонта 28 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом № 73 “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, — рассказали в фонде капитального ремонта.