Общество 16.06.2022 в 12:11

Клещи стали чаще кусать жителей Бурятии

Жертвами насекомых стали уже более 1700 человек
A- A+
Текст: Константин Воронов
Клещи стали чаще кусать жителей Бурятии
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по состоянию на 15 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1725 жителей республики. Это на 10% выше среднемноголетнего уровня.

При этом более 32% пострадавших стали жертвами клещей в населенных пунктах, в т.ч. на собственных приусадебных участках ДНТ и СНТ, 40% получили укусы во время отдыха в лесу или на берегу реки, а 27% - при выполнении хозяйственно-бытовых работ (заготовка дров, сбор дикоросов, работа на пастбищах).

«На сегодня зарегистрировано 9 больных клещевыми инфекциями: 1 человек инфицирован клещевым вирусным энцефалитом, 4 - клещевым боррелиозом, 4 – клещевым риккетсиозом», - сообщают в ведомстве.  

Также в республике продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита и акарицидные обработки территорий мест массового отдыха населения.

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
Теги
Клещи

Все новости

Федеральную трассу «Байкал» накрыл оползень
16.06.2022 в 14:24
Улан-удэнца убили возле ночного клуба ударом металлического прута по голове
16.06.2022 в 14:06
В Бурятии аферисты соблазнили сельчанку подарком ко дню рождения
16.06.2022 в 13:47
В Бурятии в мае по сравнению с апрелем зафиксирована дефляция
16.06.2022 в 12:48
Из школьников Бурятии хотят сделать каратистов
16.06.2022 в 12:46
Клещи стали чаще кусать жителей Бурятии
16.06.2022 в 12:11
Бурятия выделит гранты на развитие культуры семейских
16.06.2022 в 11:31
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
16.06.2022 в 11:21
Спектакль театра Русской драмы получил приз жюри «За честный разговор с подростками»
16.06.2022 в 11:08
В Улан-Удэ грузовик оставил без света 3,5 тысячи жителей Левобережья
16.06.2022 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Бурятии в мае по сравнению с апрелем зафиксирована дефляция
Однако снижение цен происходило далеко не по всем товарным позициям


16.06.2022 в 12:48
Из школьников Бурятии хотят сделать каратистов
Проект «Киокусинкай в школу» внедрят в образовательные учреждения республики
16.06.2022 в 12:46
Холодная вода в Улан-Удэ станет дороже
С 1 июля вырастет стоимость услуг «Водоканала»
16.06.2022 в 10:37
В Бурятии за время пандемии COVID-19 переболели 137 тыс человек, скончались 3 034 человека
Сейчас суточные приросты коронавируса минимальны, в стационарах получают лечение 70 пациентов
16.06.2022 в 10:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru