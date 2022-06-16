Клещи стали чаще кусать жителей Бурятии

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по состоянию на 15 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1725 жителей республики. Это на 10% выше среднемноголетнего уровня.При этом более 32% пострадавших стали жертвами клещей в населенных пунктах, в т.ч. на собственных приусадебных участках ДНТ и СНТ, 40% получили укусы во время отдыха в лесу или на берегу реки, а 27% - при выполнении хозяйственно-бытовых работ (заготовка дров, сбор дикоросов, работа на пастбищах).«На сегодня зарегистрировано 9 больных клещевыми инфекциями: 1 человек инфицирован клещевым вирусным энцефалитом, 4 - клещевым боррелиозом, 4 – клещевым риккетсиозом», - сообщают в ведомстве.Также в республике продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита и акарицидные обработки территорий мест массового отдыха населения.Фото: Роспотребнадзор Бурятии