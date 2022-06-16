Общество 16.06.2022 в 12:46

Из школьников Бурятии хотят сделать каратистов

Проект «Киокусинкай в школу» внедрят в образовательные учреждения республики
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Текст: Константин Воронов
Из школьников Бурятии хотят сделать каратистов
Возможность введения предмета «каратэ-киокусинкай» в школьную программу обсудили 15 июня на совещании зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, министр спорта и молодежной политики республики Иван Козырев, врио министра образования и науки Валерий Поздняков и трёхкратный чемпион мира по карате Хаид Мантаев.

«Киокусинкай – это один из стремительно развивающихся видов спорта в России, в том числе и у нас в республике. Этот проект – хорошая программа для физического и духовного развития наших детей. Сейчас мы оценим потенциал региональной Федерации киокусинкай и будем внедрять в школы как дополнительное занятие уже с 1 сентября этого года, как это было и с известными проектами «Самбо в школу», «Шахматы в школу», - отметил Вячеслав Цыбикжапов.

Проект «Киокусинкай в школу» рассчитан на школьников младших классов. Он позволит познакомить детей с этим видом спорта, воспитать в них морально-нравственные качества. Занятия будут проходить как в рамках уроков физкультуры, так и во внеурочной деятельности.

«Инициатива внедрения проекта «Киокусинкай в школу» в регионы ДФО принадлежит полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Именно он предложил расширить географию реализации проекта, видя положительные результаты реализации программы, которую мы начали два года назад», - сказал Хаид Мантаев.

Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, в школах, где нет материально-технической базы для занятий, будут открыты быстровозводимые спортзалы, где дети могут заниматься не только киокусинкай, но и другими видами спорта. Данный проект уже реализуется в других регионах Дальнего Востока.

Фото: russianstock.ru
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