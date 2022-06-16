В Бурятии в мае по сравнению с апрелем зафиксирована дефляция

В мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 99,8 %, в том числе на продовольственные товары 99,8 %, непродовольственные товары – 99,6 %, услуги – 100,2 %, сообщил Бурятстат.Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало снижение цен плодоовощной продукции. Более всего подешевели огурцы свежие на 27,6 %, капуста белокочанная свежая - на 24,1 %, помидоры свежие – на 14,8 %, груши – на 10,7 %, апельсины – на 7%, чеснок – на 6,5 %, ягоды замороженные – на 2,1 %.Также снизились цены на яйца куриные на 22 %, кофе натуральный растворимый – на 9,6 %, рыбу мороженую неразделанную – на 5,4 %, хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 4,8 %, консервы мясные – на 4,1 %, баранину (кроме бескостного мяса) – на 3,6 %, свинину (кроме бескостного мяса) – на 3,1 %, сыры сычужные твердые и мягкие – на 2,4 %.Из наблюдаемых макаронных и крупяных изделий повышение цен отмечено на вермишель на 9,3 %, пшено – на 5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 3,3 %, рис шлифованный – на 1,3 %, крупу гречневую – на 1,1 %.По группе «Молоко и молочная продукция» наблюдается рост цен на сырки творожные, глазированные шоколадом на 10,8 %, смеси сухие молочные для детского питания – на 5,5 %, молоко сгущенное с сахаром – на 4,4 %, кисломолочные продукты – на 1,9 %, молоко питьевое – на 1,5 %, йогурт – на 1,4 %.Среди прочих продовольственных товаров увеличились цены на кофе натуральный в зернах и молотый на 17,3 %, чай черный байховый пакетированный - на 11,4 %, консервы овощные для детского питания – на 8,9 %, зефир, пастилу – на 7,4 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 5,8 %, консервы рыбные в томатном соусе – на 5,5 %.Среди непродовольственных товаров значительное снижение цен отмечено на флеш-накопитель USB на 16,7 %, триммер – на 12,6 %, монитор для настольного компьютера – на 9,5 %, свежесрезанные цветы – на 8,6 %, дрель электрическую – на 7,2 %, кольцо обручальное золотое – на 6,3 %.Цены на строительные материалы в среднем снизились на 0,9 %, металлочерепица на 8,4 %, доска обрезная – на 4,6 %, плиты древесностружечные, ориентировано-стружечные – на 4,1 %, еврошифер – на 3,8 %, рубероид – на 3,0 %, ламинат – на 1,1 %. Обои бумажные подорожали на 7,9 %, обои виниловые – на 7,6 %, краски масляные, эмали – на 6,5 %, линолеум – на 4%, кирпич красный – на 2,6 %, плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ – на 2,8 %.Снизились цены на дизельное топливо на 1%, бензин автомобильный – на 0,3 %.По группе «Моющие и чистящие средства» наблюдается наибольший рост цен на мыло туалетное на 5%, мыло хозяйственное - на 4,9 %, жидкие чистящие и моющие средства – на 1,9 %, порошок стиральный – на 1,6 %.Среди прочих непродовольственных товаров увеличились цены на газету в розницу на 26,3 %, прокладки женские гигиенические – на 13,4 %, лопату садовую – на 12,3 %, крем для рук – на 12,0 %, велосипед дорожный для взрослых – на 10,9 %, туфли женские летние, босоножки – на 10,6 %, шкаф навесной кухонный, двухстворчатый – на 8,7 %, сапоги цельнорезиновые для взрослых – на 8,0 %, ткань костюмную шерстяную и полушерстяную – на 6,5 %, карандаш чернографитный – на 6,4 %, комплект столовых приборов из нержавеющей стали – на 6,3 %, футболку детскую – на 6,2 %.Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), повысились на 0,2 %, в том числе метилурацил на 7,6 %, мидокалм – на 6,6 %, аллохол – на 6,1 %, йод – на 3,4 %, алмагель – на 3,1 %, аципол – на 3,0 %, поливитамины – на 2,6 %, кеторол Экспресс – на 2,3 %.Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, подорожали на 0,3 %, в том числе аскорбиновая кислота на 9,4 %, амброксол – на 3,2 %, осельтамивир (Номидес) - на 2,2 %, винпоцетин, парацетамол – на 2,0 %, фосфоглив – на 1,9 %, натрия хлорид – на 1,8 %, перекись водорода – на 1,6 %, дротаверин (Но-шпа) – на 1,5 %, омепразол – на 1,2 %.Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые на 3,9 %, вата отечественная – на 2,4 %, аппарат для измерения артериального давления электронный – на 2,2 %, бинт – на 1,1 %.В мае 2022 года среди наблюдаемых видов услуг значительные изменения зарегистрированы среди услуг пассажирского транспорта. Так, цена поездки на поезда дальнего следования стала дороже на 7,7 %.Повышение цен также отмечено на отдых в санатории на 5,3 %, абонентскую плату за доступ к сети Интернет – на 3,2 %, ремонт брюк из всех видов тканей – на 2,5 %, абонентскую плату за телефонную антенну – на 2,1 %, ремонт холодильников всех марок – на 1,5 %, проживание в гостинице 1* или в мотеле – на 1,3 %, физиотерапевтическое лечение – на 1,1 %, удаление зуба под местным обезболиванием – на 1%.Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 10,1 %.Снизились цены на услуги в сфере зарубежного туризма на 7,5 %, поездки в отдельные страны Средней Азии на 17,9 %, Южной Азии – на 13,9 %, отдых в Египет – на 11,4 %, Турцию – на 4,6 %.Фото: unsplash.com