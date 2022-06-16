Взносы за капремонт

Сергей, Улан­-Удэ.

— Согласно ст. 169 Жилищного кодекса РФ «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», собственники помещений обязаны уплачивать взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.Из этого следует, что платить взносы должны все. При этом обязанность по оплате расходов на капремонт распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения.— Собственники помещений, чей многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Право не вносить уплату наступает с момента признания дома аварийным и подлежащим сносу.— Собственники помещений в случае, если исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.— Жители новостроек, введенных в эксплуатацию после начала действия программы по капремонту (после февраля 2014 года), могут не платить взносы в течение пяти лет после включения дома в программу. Например, дом введен в эксплуатацию в 2015 году. В программу по капремонту его включили в июле 2017 года на основании данных, предоставленных муниципальным образованием, на территории которого находится МКД. Значит обязанность по уплате взносов наступает через пять лет, с июля 2022 года.— Собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию до начала действия программы (до февраля 2014 года), также могут не вносить уплату, но в течение восьми месяцев с момента включения дома в программу.Важно помнить, что взносы на капремонт необходимо оплачивать ежемесячно до 20 числа следующего месяца. В случае просрочки оплаты взносов собственникам начисляются пени.