Общество 16.06.2022 в 15:00

Взносы за капремонт

Кто может не платить за капитальный ремонт и есть ли такая льгота?
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Текст: Номер один
Взносы за капремонт
«Я слышал, что некоторые собственники могут не платить за капитальный ремонт. Кто к ним относится?» 
Сергей, Улан­-Удэ.

Отвечает Фонд капитального ремонта:

— Согласно ст. 169 Жилищного кодекса РФ «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», собственники помещений обязаны уплачивать взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Из этого следует, что платить взносы должны все. При этом обязанность по оплате расходов на капремонт распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения.

Исключения

Не платить взносы на капремонт могут:

— Собственники помещений, чей многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Право не вносить уплату наступает с момента признания дома аварийным и подлежащим сносу.

— Собственники помещений в случае, если исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Временно могут не платить взносы на капремонт:

— Жители новостроек, введенных в эксплуатацию после начала действия программы по капремонту (после февраля 2014 года), могут не платить взносы в течение пяти лет после включения дома в программу. Например, дом введен в эксплуатацию в 2015 году. В программу по капремонту его включили в июле 2017 года на основании данных, предоставленных муниципальным образованием, на территории которого находится МКД. Значит обязанность по уплате взносов наступает через пять лет, с июля 2022 года.

— Собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию до начала действия программы (до февраля 2014 года), также могут не вносить уплату, но в течение восьми месяцев с момента включения дома в программу.
Важно помнить, что взносы на капремонт необходимо оплачивать ежемесячно до 20 числа следующего месяца. В случае просрочки оплаты взносов собственникам начисляются пени.
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