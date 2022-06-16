Общество 16.06.2022 в 15:07
В Тункинском районе три общественные территории будут обновлены по нацпроекту
Работы в центре посёлка Аршан ведутся, а селе Никольск и в улусе Охор-Шибирь – уже завершаются
В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Тункинского района Бурятии запланировано благоустройство трёх общественных территорий. Работы в центре посёлка Аршан ведутся, а селе Никольск и в улусе Охор-Шибирь – уже завершаются.
Граждане сами выбирали территории для благоустройства. По итогам рейтингового голосования, проведенного в прошлом году, сегодня ведется благоустройство центра посёлка Аршан, кладбища села Никольск и установка спортивной площадки в улусе Охор-Шибирь.
Сумма обновления каждой территории – около 500 тыс. рублей.
Жители курортного поселка Аршан уже скоро смогут оценить благоустройство возле автовокзала: планируется произвести облицовку стен декоративным камнем, установку ограждения, лестницы, лавочек. В данное время работы ведутся.
В селе Никольск уже установлены контейнерные площадки для сбора мусора на территории кладбища.
Жителей улуса Охор-Шибирь радует новая спортивная площадка, где уже установлены тренажеры.
Согласно заключенным контрактам, работы будут закончены до 01 июля 2022 года.
Граждане сами выбирали территории для благоустройства. По итогам рейтингового голосования, проведенного в прошлом году, сегодня ведется благоустройство центра посёлка Аршан, кладбища села Никольск и установка спортивной площадки в улусе Охор-Шибирь.
Сумма обновления каждой территории – около 500 тыс. рублей.
Жители курортного поселка Аршан уже скоро смогут оценить благоустройство возле автовокзала: планируется произвести облицовку стен декоративным камнем, установку ограждения, лестницы, лавочек. В данное время работы ведутся.
«За последние годы в районе наметился хороший опыт благоустройства территорий, как общественных, так и дворовых. Благодаря нацпроекту создаются новые комфортные и современные пространства, где можно гулять с семьей, интересно проводить время, посещать различные мероприятия»- отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
В селе Никольск уже установлены контейнерные площадки для сбора мусора на территории кладбища.
Жителей улуса Охор-Шибирь радует новая спортивная площадка, где уже установлены тренажеры.
Согласно заключенным контрактам, работы будут закончены до 01 июля 2022 года.
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