Общество 16.06.2022 в 15:07

В Тункинском районе три общественные территории будут обновлены по нацпроекту

Работы в центре посёлка Аршан ведутся, а селе Никольск и в улусе Охор-Шибирь – уже завершаются
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В Тункинском районе три общественные территории будут обновлены по нацпроекту
В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Тункинского района Бурятии запланировано благоустройство трёх общественных территорий. Работы в центре посёлка Аршан ведутся, а селе Никольск и в улусе Охор-Шибирь – уже завершаются.

Граждане сами выбирали территории для благоустройства. По итогам рейтингового голосования, проведенного в прошлом году, сегодня ведется благоустройство центра посёлка Аршан, кладбища села Никольск и установка спортивной площадки в улусе Охор-Шибирь.



Сумма обновления каждой территории – около 500 тыс. рублей.

Жители курортного поселка Аршан уже скоро смогут оценить благоустройство возле автовокзала: планируется произвести облицовку стен декоративным камнем, установку ограждения, лестницы, лавочек. В данное время работы ведутся.

«За последние годы в районе наметился хороший опыт благоустройства территорий, как общественных, так и дворовых. Благодаря нацпроекту создаются новые комфортные и современные пространства, где можно гулять с семьей, интересно проводить время, посещать различные мероприятия»

- отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В селе Никольск уже установлены контейнерные площадки для сбора мусора на территории кладбища.



Жителей улуса Охор-Шибирь радует новая спортивная площадка, где уже установлены тренажеры.



Согласно заключенным контрактам, работы будут закончены до 01 июля 2022 года.
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