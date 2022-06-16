В Тункинском районе три общественные территории будут обновлены по нацпроекту

«За последние годы в районе наметился хороший опыт благоустройства территорий, как общественных, так и дворовых. Благодаря нацпроекту создаются новые комфортные и современные пространства, где можно гулять с семьей, интересно проводить время, посещать различные мероприятия» - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Тункинского района Бурятии запланировано благоустройство трёх общественных территорий. Работы в центре посёлка Аршан ведутся, а селе Никольск и в улусе Охор-Шибирь – уже завершаются.Граждане сами выбирали территории для благоустройства. По итогам рейтингового голосования, проведенного в прошлом году, сегодня ведется благоустройство центра посёлка Аршан, кладбища села Никольск и установка спортивной площадки в улусе Охор-Шибирь.Сумма обновления каждой территории – около 500 тыс. рублей.Жители курортного поселка Аршан уже скоро смогут оценить благоустройство возле автовокзала: планируется произвести облицовку стен декоративным камнем, установку ограждения, лестницы, лавочек. В данное время работы ведутся.В селе Никольск уже установлены контейнерные площадки для сбора мусора на территории кладбища.Жителей улуса Охор-Шибирь радует новая спортивная площадка, где уже установлены тренажеры.Согласно заключенным контрактам, работы будут закончены до 01 июля 2022 года.