Общество 16.06.2022 в 15:27

«Водоканал» предупредил об отключении холодной и горячей воды в 110-113 кварталах Улан-Удэ

Причина - проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети d-400 мм в 111-м квартале
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Текст: Номер один
«Водоканал» предупредил об отключении холодной и горячей воды в 110-113 кварталах Улан-Удэ
В Улан-Удэ завтра, 17 июня, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети d-400мм по адресу 111мкр. ЦТП-ТГК 14, подача холодного и горячего водоснабжения будет прекращена с 09:30 до 17:00 часов по следующим адресам:

1. Жилые дома 110 квартала 1, 2
2. Жилые дома ул. Современная 1, 2, 3
3. Жилые дома 111 квартала: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 14, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 11/2, 11/3, 11/4, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34
4. Жилые дома частного сектора 112 квартала: 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
5. Жилые дома 112 квартала: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/4, 16г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
6. СОШ №63 112 квартал 36
7. Жилые дома частного сектора 113 квартала: 6, 8, 10
8. Жилые дома 113 квартала: 1, 2, 4а,
9. СОШ №63 113 квартала 4
10. ТГК 14 ЦТП 111 квартала
11, ТГК 14 ЦТП 113 квартала
12. 111 квартал 9а/1 супермаркет «Николаевский»
13. 111 квартал 9а магазин
14. 112 квартал 30а Амбулатория, городская поликлиника №2, супермаркет «Титан», административное здание
15. 113 квартал 3а, магазин «Барис», административное здание
16. 111 квартал 18а Детский сад №95 «Рябинушка»

Подвоз воды будет организован, сообщили в «Водоканале». Предприятие приносит извинения жителям за предоставленные неудобства!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-00-00; 44-10-33

Фото: «Водоканал»
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