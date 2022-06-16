«Водоканал» предупредил об отключении холодной и горячей воды в 110-113 кварталах Улан-Удэ

В Улан-Удэ завтра, 17 июня, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети d-400мм по адресу 111мкр. ЦТП-ТГК 14, подача холодного и горячего водоснабжения будет прекращена1. Жилые дома 110 квартала 1, 22. Жилые дома ул. Современная 1, 2, 33. Жилые дома 111 квартала: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 14, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 11/2, 11/3, 11/4, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 344. Жилые дома частного сектора 112 квартала: 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 135. Жилые дома 112 квартала: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/4, 16г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 356. СОШ №63 112 квартал 367. Жилые дома частного сектора 113 квартала: 6, 8, 108. Жилые дома 113 квартала: 1, 2, 4а,9. СОШ №63 113 квартала 410. ТГК 14 ЦТП 111 квартала11, ТГК 14 ЦТП 113 квартала12. 111 квартал 9а/1 супермаркет «Николаевский»13. 111 квартал 9а магазин14. 112 квартал 30а Амбулатория, городская поликлиника №2, супермаркет «Титан», административное здание15. 113 квартал 3а, магазин «Барис», административное здание16. 111 квартал 18а Детский сад №95 «Рябинушка»Подвоз воды будет организован, сообщили в «Водоканале». Предприятие приносит извинения жителям за предоставленные неудобства!Фото: «Водоканал»