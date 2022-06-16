Общество 16.06.2022 в 15:48

В Улан-Удэ «Техноложка» открывает новый факультет

На факультете компьютерных наук и технологий будут готовить специалистов по 8 направлениям
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «Техноложка» открывает новый факультет
На заседании Ученого совета Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления было принято решение о создании нового факультета – компьютерных наук и технологий. В состав факультета вошли четыре кафедры – математики, программной инженерии и искусственного интеллекта, вычислительных и радиоэлектронных систем и прикладной информатики, статистики и анализа данных, а также две научные лаборатории – математического и компьютерного моделирования и анализа данных и искусственного интеллекта.

– Необходимость создания такого факультета назрела давно. В 1969 года наш университет одним из первых в регионе начал подготовку IT-специалистов. Первой была создана кафедра вычислительной техники. В 1987 году мы начали готовить инженеров-системотехников. А в 1989 году на кафедре системы информатики мы стали готовить инженеров-программистов, – прокомментировал новость ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.

Как сообщили в пресс-службе вуза, на новом факультете будут учиться бакалавры, специалисты и магистры по восьми направлениям: «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Прикладная математика», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Радиотехника» и «Радиоэлектронные системы и комплексы».

Научные лаборатории факультета созданы для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области информационных технологий и методов искусственного интеллекта, а также подготовки молодых ученых по пяти научным специальностям – «Вычислительная математика», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Системный анализ, управление и обработка информации», «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» и «Радиофизика».

Фото: предоставлено ВСГУТУ

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