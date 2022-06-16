В Бурятии сельчанин искал коней, а нашел косуль и попал под следствие

В Бурятии окончено производство по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконной охоте, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Из материалов уголовного дела следует, что 10 апреля текущего года злоумышленник находился в лесном массиве в 80 км от села Телемба, куда прибыл для поиска коней своего знакомого. Заметив в лесу двух косуль и не имея при этом охотничьего билета и соответствующего разрешения на их добычу, он решил поохотиться. Из находящегося при нем карабина мужчина произвел четыре выстрела, убив животных. Причиненный охотничьим ресурсам ущерб составил 80 тыс рублей.Загрузив туши косуль в автомобиль, сельчанин направился домой, однако недалеко от места происшествия был остановлен участковым уполномоченным полиции и сотрудником Бурприроднадзора, которым сразу во всем признался.В ходе осмотров мест происшествия сотрудниками полиции изъяты незаконно хранящееся у гражданина огнестрельное оружие и патроны к нему, за что он также будет привлечен к уголовной ответственности и, кроме того, мясо и шкуры животных.В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Отметим, подозреваемый нигде не работает, ранее не судим.В течение пяти месяцев 2022 года в производстве подразделений дознания МВД республики находилось 14 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной охоты. Три из них с обвинительным заключением направлены в суд по завершению расследования.Фото: pixabay.com