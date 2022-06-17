В Бурятии открылась золотая жила для «авточелноков»

Дорожающий с марта рубль, когда стоимость доллара упала со 120 до 60 рублей, сделал крайне выгодным импорт из Монголии. Сегодня сотни автомобилистов Бурятии устремились в соседнюю страну, где стоимость ремонта и запасных частей в несколько раз дешевле, чем у нас. Автомобилисты ремонтируют, красят, переставляют кузова в Улан-Баторе, добиваясь порой десятикратной выгоды, по сравнению с ремонтом в Улан-Удэ. Истории ушлых улан-удэнских счастливчиков - в материале «Номер один».Как мы уже сообщали, автомобилисты Бурятии столкнулись с худшей инфляцией за последние десятилетия. Цены в марте на запчасти выросли в два-три раза, объясняя это сбоями в цепочках поставок и дефицитом деталей. Это вызвало ступор в покупках. В результате на прошлой неделе некоторые продавцы пошли на объявление скидок до 15% от стоимости запчастей.Однако подстегнуть продажи не особо удалось, и рынок практически стоит. Автомобилисты ждут двукратного снижения цен на импортные детали, следуя за благоприятным курсом рубля. А бурятские продавцы, судя по всему, закупили товары по более дорогому курсу и не хотят жертвовать прибылью. Разумеется, ни о каком «импортозамещении» подорожавших деталей сегодня ничего не слышно. Впрочем, открывшаяся недавно географически близкая Монголия предложила огромный рынок предложений дешевых качественных японских, европейских и американских запчастей, которые, увы, недоступны для наших потребителей.- В прошлом году купил свежую Honda Freed с гибридным двигателем, но аккумуляторная батарея практически сразу же вышла из строя, - поделился своей проблемой в соцсетях улан-удэнец Виктор. - В Иркутске мне заменили ее на новую с гарантией за 250 тыс. рублей. А в мае в Улан-Баторе такую же новую батарею готовы были установить на машину всего за 1,5 тыс. долларов (около 100 тыс. рублей).Как отмечают эксперты, двух-трехкратная разница в стоимости запасных частей объясняется двумя причинами.- В Монголии отсутствует ввозная пошлина на запасные части и сами автомобили, поэтому стоимость ремонта там всегда ниже, чем у нас. Кроме того, налоговая нагрузка на бизнес поменьше, как и стоимость рабочей силы, - рассказывает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – А также логистических проблем, как у России, в Монголии меньше - ближе Китай и Япония, соответственно, запчасти поступают по более короткому пути. Также Монголия имеет право закупать, что хочет и где хочет. И, наконец, главное - выросший курс рубля делает выгодным импорт из Монголии.Добавим, что если в конце февраля, когда началась специальная военная операция (СВО), курс рубля к монгольскому тугрику падал до 22 монгольских единиц к рублю, то сегодня соотношение другое. За рубль дают уже свыше 50 монгольских тугриков. Также «просел» и курс местной валюты к доллару внутри самой Монголии. Тогда как российский рубль, пусть и искусственно, укрепился к доллару в два раза, по сравнению с мартовскими пиками. И сегодня выгодно покупать наличные доллары в Улан-Удэ и приобретать японские товары в Монголии.- Заказал во Владивостоке две головки блока цилиндров на двигатель Toyota Land Cruiser 100, мне назвали сумму в 85 тыс. рублей, - рассказывает Евгений, владелец машины. - Я позвонил знакомому из Монголии и, поскольку он собирался к нам в Улан-Удэ, заказал запчасти. В Монголии блоки обошлись в 7 тыс. рублей. Разница в цене десятикратная! Правда, на таможне он заплатил пошлину в размере около 100 евро за эти детали, но это лишь потому, что не смог доказать, что вез их для собственных нужд. Для российских туристов доказать право на беспошлинный ввоз довольно легко.- Если гражданин завозит тот или иной товар для личного пользования, он не облагается таможенной пошлиной, но этот вопрос передается на усмотрение инспектора таможенного поста, оценивающего количество перемещаемого товара, его однородность и частоту ввоза в страну, - сообщила пресс-секретарь Бурятской таможни Евгения Курбатова. - Если, допустим, автомобилист ввез четыре колеса на свою машину - это для личного пользования, если десять, то понятно, что речь идет о коммерческом грузе. Также имеет значение, как часто с подобным грузом пересекает границу гражданин.Как отмечают в таможне, коммерческий груз не облагается пошлиной в размере до 200 евро, но для этого необходимы подтверждающие документы (чеки из магазина, например). Стоимость груза оценивается по курсу Центробанка к монгольской валюте пошлины при превышении.Напомним, без уплаты пошлины можно ввезти в РФ товары для личного пользования: самолетом - на 10 000 € и 50 кг, наземным и морским транспортом или пешком — на 500 € и 25 кг (не включая алкоголь и табак).В результате с мая этого года в Монголию устремился поток автомобилистов, меняющих практически все на своих машинах, заезжая на одних шинах и уезжая на новых (турист может беспошлинно провезти четыре колесных диска с шинами), меняя «начинку» двигателей и салонов, ремонтируя кузова и даже производя их полную замену.- Знакомый поменял свою изрядно уставшую Toyota Land Cruiser 80 в Улан-Баторе на новый кузов. Ведь это главное в машине. За день в сервисе машину подняли, открутили несколько болтов, отсоединили провода и поставили новый кузов. Машина в новом кузове стала реально практически новой, но никаких пошлин за это платить не надо. Подобрали цвет, и машина как выехала из КПП «Алтан-Булак» в одном цвете, так и заехала в Россию в таком же. Оттенок несколько отличался, но на камерах этого не было заметно. А номер на раме и двигателе остался один и тот же, и таможня пропустила, не заметив подмены. А так пришлось бы платить.Особенно дешево в Улан-Баторе обходятся ремонты Тоyota Prius с гибридными двигателями: их в соседнюю страну завезено несколько сотен тысяч, и запасные части на них дешевле, чем где-либо. Эти машины часто меняют, а старые сбрасывают на площадки по авторазбору, где запчасти на них, как уверяют эксперты, «продаются просто за копейки». Занимаются ремонтами в основном во вьетнамских автосервисах Улан-Батора, где очень быстро могут поменять и двигатели, и кузов, покрасив так, что автомобилисты возвращаются в Бурятию фактически на новых машинах.Более того, в Улан-Удэ появились туристы-«кэмэлы», предлагая за определенную плату попутно купить и привезти в Улан-Удэ из Улан-Батора дорогие запчасти, при единичном провозе не облагающиеся пошлиной. Обычно заказывают не слишком тяжелые детали, в основном очень дорогую оптику и электронику. Если так пойдет дело дальше, не превратится ли ежедневный рейсовый автобус «Улан-Удэ - Улан-Батор» в канал для шоп-туров? Напомним, что это подзабытое выражение появилось у нас в 90-е годы, когда первые «челноки» из Бурятии освоили поездки в китайский город Маньчжурия, откуда везли дешевый китайский ширпотреб. А сегодня стоимость зарубежных западных и японских товаров для россиян в Монголии упала почти в полтора раза, чем до начала СВО.- Предпосылки к этому есть, в том числе учитывая фактор приграничной торговли и географическую близость Монголии к нам, но старт массовому «челночному» движению в Монголию может быть дан лишь при сочетании двух факторов, - полагает экономический эксперт Анатолий Масловский. - Это может быть лишь при остром дефиците импортных товаров и либерализации таможенного законодательства, ужесточенного в «нулевые» годы и сделавшего невыгодным перемещения «челноков» через границу.К тому же, по словам эксперта, Монголию не сравнить с Китаем, поставлявшим на рынок РФ огромный ассортимент товаров, причем очень дешевых в те годы. Повторение этого вряд ли возможно.- В 90-е годы «челноки» выполнили главную функцию - быстро наполнили внутренний рынок дефицитными товарами, - соглашается Анатолий Думнов. – И хотя нынешний экономический кризис по тяжести может к осени стать сопоставимым с 90-ми годами, массовое возобновление челночного движения, вполне возможно, столкнется с лоббизмом крупных оптовых компаний, которым конкуренция будет невыгодна. Да и бюджет потеряет от падения таможенных сборов, если население станет самостоятельно привозить из Монголии те же запчасти, бытовые товары или одежду.Поэтому нынешний рост завоза импортных товаров из Монголии носит, скорее, временный характер, полагают эксперты, тем более что нынешний высокий курс рубля вряд ли сохранится в обозримой перспективе.Фото: «Номер один»