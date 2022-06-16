Общество 16.06.2022 в 17:03

В Улан-Удэ пожарных наградили за спасение дрейфующего на льдине рыбака

В ходе спасения один из огнеборцев несколько раз оказался в ледяной воде
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пожарных наградили за спасение дрейфующего на льдине рыбака
В МЧС Бурятии за самоотверженные действия при спасении человека наградили грамотами работников государственной противопожарной службы Аюра Дашицыренова и Валерия Прохорова.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, около полуночи 2 мая на пульт пожарной охраны обратился за помощью житель Мухоршибирского района. Мужчина сообщил, что находится на льдине на озере озере Тугнуйское между сёлами Бом и Тугнуй. Со слов потерпевшего, он рыбачил на льду озера, но лёд откололся, и его отнесло на расстояние 300 метров от берега.

На происшествие выехали начальник ПЧ-89 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ Аюр Дашицыренов и водитель пожарного автомобиля Валерий Прохоров. На личной лодке они доплыли до льдины и с большим трудом переместили в нее рыбака: лед постоянно обламывался, в результате Аюр Дашицыренов неоднократно оказывался в ледяной воде. Усилиями пожарных мужчина был спасён и доставлен на берег в удовлетворительном состоянии.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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