Общество 16.06.2022 в 17:07
Озеро Хубсгул вошло во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО
Новый статус позволит защитить само озеро и 1,7 млн гектаров земли при необходимой поддержке от ЮНЕСКО
Текст: Номер один
Озеро Хубсгул вошло во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО на 34-м заседании Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», проходящем в Париже с 13 по 17 июня, сообщает МОНЦАМЭ.
Новый статус позволит защитить озеро и 1,7 млн гектаров земли и получить необходимую поддержку от ЮНЕСКО для улучшения экосистемы, активизировав международное сотрудничество в целях сохранения чистоты озера Хубсгул.
Озеро Хубсгул - самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии, считающееся одним из примерно семнадцати древнейших озер в мире, возраст которого превышает 2 млн лет. Общий объем воды составляет 381 кубокилометров, что составляет 0,4 проц от мировых запасов пресной воды.
Озеро Хубсгул питается 46 реками, из которых только река Эгийн берет из него начало и впадает в реку Селенга и, далее, через 1 000 км, впадает в озеро Байкал. Национальный парк озера Хубсгул является частью переходной зоны между сибирской тайгой и центральноазиатской степью.
В озере есть пять маленьких и больших островов, самый большой из которых называется Модон хой. Прозрачность воды в центре озера обеспечивает отличную видимость на глубине до 23 метров, именно поэтому его называют Голубой жемчужиной.
Напомним, трансграничные туристические маршруты Байкал-Хубсугул считаются одними из самых перспективных для развития туризма на приграничных территориях России и Монголии.
Фото: montsame.mn
Новый статус позволит защитить озеро и 1,7 млн гектаров земли и получить необходимую поддержку от ЮНЕСКО для улучшения экосистемы, активизировав международное сотрудничество в целях сохранения чистоты озера Хубсгул.
Озеро Хубсгул - самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии, считающееся одним из примерно семнадцати древнейших озер в мире, возраст которого превышает 2 млн лет. Общий объем воды составляет 381 кубокилометров, что составляет 0,4 проц от мировых запасов пресной воды.
Озеро Хубсгул питается 46 реками, из которых только река Эгийн берет из него начало и впадает в реку Селенга и, далее, через 1 000 км, впадает в озеро Байкал. Национальный парк озера Хубсгул является частью переходной зоны между сибирской тайгой и центральноазиатской степью.
В озере есть пять маленьких и больших островов, самый большой из которых называется Модон хой. Прозрачность воды в центре озера обеспечивает отличную видимость на глубине до 23 метров, именно поэтому его называют Голубой жемчужиной.
Напомним, трансграничные туристические маршруты Байкал-Хубсугул считаются одними из самых перспективных для развития туризма на приграничных территориях России и Монголии.
Фото: montsame.mn