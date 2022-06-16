Общество 16.06.2022 в 18:48

Цыденов: Улан-Удэ приобретет еще 138 новых автобусов

Закупки пройдут через Государственную лизинговую компанию при поддержке ВЭБ.РФ
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Текст: Номер один
Цыденов: Улан-Удэ приобретет еще 138 новых автобусов
Минтранс России одобрил заявку Бурятии на закупку автобусов большой и средней вместимости. «Уже в этом году автопарк общественного транспорта города Улан-Удэ пополнится новыми автобусами», - сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего планируется закупить через Государственную лизинговую компанию (ГТЛК) 73 автобуса большой вместимости – 59 в этом году и 14 - в следующем», пояснил он.

«И еще одна новость буквально «с полей» - при содействии вице-премьера в ДФО Юрия Трутнева ВЭБ.РФ предоставит Бурятии льготную ставку на закупку автобусов средней вместимости. Их будем закупать в 2023 году – всего планируется приобрести 65 автобусов среднего класса», отметил глава региона.

Напомним, в 2020 году в город прибыли 43 так называемых «путинских» автобуса, чуть ранее 15 новых трамваев «Львенок». Итого парк пассажирских перевозок обновится на 196 единиц, не считая разовых закупок.

Это изменит ситуацию на транспортном рынке, где пока доля частников близка к 80 проц. При этом никакой «войны» им не объявляется. Как сообщал в интервью «Номеру один» председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев, для города сейчас необходимо не более 400. Плюс 200 для городской агломерации (три пригородных района). Однако, «без «частников» мы не сможем обеспечить ни сбалансированность городского бюджета, ни стабильность перевозок, особенно в отдаленные районы города», - подчеркивал он.

Добавим - до транспортного расчетного «изобилия» в 600 автобусов пока все-таки далеко.

Фото: egov-buryatia.ru
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транспорт закупки Бурятия

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