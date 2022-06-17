Скоропостижно скончался бывший зампред комитета администрации главы Бурятии

Полпредство Бурятии в Москве выразило соболезнования родным и близким нашего земляка Доржи Бадмацыренова в связи с его скоропостижной кончиной.«Более 20 лет своей жизни он посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений и был уважаемым специалистом своего дела. Долгое время он являлся заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации главы и правительства Республики Бурятия. А переехав в Москву, за короткое время завоевал уважение коллег в структурном подразделении Дома народов России Федерального агентства по делам национальностей. Доржи Содномович всегда останется отзывчивым человеком с большим и добрым сердцем», - сообщили в полпредстве.Церемония прощания состоится 18 июня в Улан-Удэ, по адресу: ул. Боевая, 7а, с 9:40-11:40