Общество 17.06.2022 в 09:42

В Бурятии число убийств выросло почти на четверть

При этом общий уровень преступности немного снизился
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии число убийств выросло почти на четверть
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе–мае 2022 года в республике зарегистрировано 8351 преступление, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В частности, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-10%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-19%), краж (-2%), в том числе с проникновением в квартиры (-17%), мошенничеств (-20%), разбоев (-16%), грабежей (-9%), вымогательств (-25%), изнасилований и покушений на изнасилование (-62%), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (-15%), незаконной охотой (-14%).

На 8% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,8% (в январе–мае 2021 года – 27,4%).

Снизилось на 17,2% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+21%), краж автомобилей (+25%), неправомерных завладений транспортными средствами (+25%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+8%).

Фото: «Номер один»
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