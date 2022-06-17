В Бурятии число убийств выросло почти на четверть

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе–мае 2022 года в республике зарегистрировано 8351 преступление, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.В частности, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-10%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-19%), краж (-2%), в том числе с проникновением в квартиры (-17%), мошенничеств (-20%), разбоев (-16%), грабежей (-9%), вымогательств (-25%), изнасилований и покушений на изнасилование (-62%), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (-15%), незаконной охотой (-14%).На 8% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,8% (в январе–мае 2021 года – 27,4%).Снизилось на 17,2% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+21%), краж автомобилей (+25%), неправомерных завладений транспортными средствами (+25%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+8%).Фото: «Номер один»