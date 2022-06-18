Улан-удэнцы «отбили» свои дома от сноса у мэрии

«Недавно мы завели в дома воду, провели канализацию. На это выделялись бюджетные деньги, помогали депутаты горсовета. Некоторые дома подключились к централизованному отоплению. Два года назад в них ремонтировали электрику. А 25 марта нынешнего года нас признали аварийными» - рассказывали нам летом прошлого года активные жильцы Тобольской.

«В заключении НТЦ «Сейсмострой» по дому № 21 на странице 3 указано начало возведения объекта «1960 год», а на странице 14 указано: «здание возведено в 1955 - 1960 гг». На странице 22 указано, что «лестничный марш предельно изношен», однако эти обстоятельства не соответствуют действительности. Представлены фотографии, не относящиеся к этому дому. По домам № 19 и 70 в заключении не соответствуют действительности годы возведения объектов, в графе «капремонт» указано, что его не было, однако в 2019 году проводилась замена проводки. Указан размер бруса, но фасад дома обшит и брус не видно. Указывается, что стены покрыты известково-песчаным раствором, в то время как они закрыты гипсокартоном» - перечислил юрист наиболее вопиющие факты несоответствия.

«У каждого дома аналогичное описание дефектов. Неужели вас не смутило, что все одинаково, и не возникло вопросов, каким образом проводились расчеты? Почему у жителей не спрашивали, что они думают по поводу состояния своих домов?» - поинтересовалась судья у представителей мэрии.

Люди просили отменить решение Октябрьского суда о признании их домов аварийными и подлежащими сносу.«Номер один» неоднократно писал о жителях Сосновки, проживающих в двухэтажных благоустроенных домах. В марте 2021 года 12 многоквартирных домов по улице Тобольской - № 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 19, 21, 23, 27, 66, 70 - распоряжением городской администрации признаны аварийными и исключены из программы капремонта. Жители домов узнали об этом, когда им перестали поступать счета за капитальный ремонт. С тех пор инициативная группа жителей улицы пыталась отстоять право на свое жилье всеми возможными способами.Что интересно, деревянные дома находятся во вполне приличном состоянии – кровли не протекают и не обваливаются, полы и перекрытия не гнилые, в подъездах стоят пластиковые окна.Горожан возмущало то, что процедура признания домов аварийными проводилась без извещения собственников квартир, как выразились жители микрорайона, все было «шито-крыто».Инициатива о признании 12 домов по Тобольской аварийными исходила от председателя комитета по имуществу и землепользованию администрации Улан-Удэ (КУИиЗ). В обоснование своих требований комитет указал, что является собственником жилых помещений в перечисленных домах. Мэрия нашла подрядную организацию – ООО НТЦ «Сейсмострой», которое быстро составило заключение, свидетельствующее об изношенности домов на 90%, а межведомственная комиссия, состоящая из чиновников разных структур мэрии, тут же признала дома аварийными и подлежащими сносу.Юрист Владимир Дашиев, представляющий интересы жильцов, пытался оспорить решение межведомственной комиссии в Октябрьском районном суде. Однако судья встала на сторону власти и не приняла во внимание сомнительную экспертизу «Сейсмостроя», проводившего обследование домов.В Верховном суде же все стороны имели возможность высказаться, в том числе и сами жители.Юрист представил судьям убедительные доказательства того, что проведенная экспертиза по домам на Тобольской, мягко говоря, не соответствует их реальному состоянию.Для убедительности юрист представил коллегии судей фотографии реального состояния домов: электропроводки, лестниц, дворов, коммуникаций, фундамента, чердаков и подъездов.Также на суде присутствовала глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким. Ранее ОНФ приобщил к материалам дела письма минстроя России и Фонда содействия реформирования ЖКХ. Из них следует, что у ООО НТЦ «Сейсмострой» отсутствуют документы, свидетельствующие о членстве в саморегулируемой организации, имеющей право на проведение работ по обследованию домов и сооружений, их конструкций.Кроме того, чтобы снести дом, нужно признать, что его несущие конструкции аварийные, а этого не сделано. Также в системе ГИС ЖКХ отсутствуют сведения о признании этих домов аварийными.Представители ответчика – межведомственной комиссии и комитета по управлению имуществом - настаивали, что их решение законно, и возражали против приобщения фотографий к материалам дела, говоря о том, что это фотографии неизвестно каких домов.Тем не менее судьи также усмотрели в заключении «Сейсмостроя» признаки фальсификации реального состояния домов на Тобольской.Чиновники ответили, что для проведения экспертизы об аварийности достаточно одного заявителя, а заключение «Сейсмостроя» сомнений в достоверности сведений у них не вызвало.Заслушав стороны, судьи удалились в совещательную комнату. В итоге коллегия судей «верхушки» заняла сторону горожан.

«Решение Октябрьского районного суда от 9 сентября 2021 года отменить, исковое административное заявление граждан удовлетворить. Признать незаконным заключение межведомственной комиссии от 15 марта 2021 года о признании многоквартирных жилых домов… расположенных по улице Тобольской, аварийными и подлежащими сносу», - постановила коллегия судей.



Другими словами, жителям все же удалось отстоять свои дома. Впрочем, мэрия еще может подать кассационную жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, на это у них есть полгода.Лариса Ситник, «Номер один».