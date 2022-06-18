Трезвая Бурятия, или Рай для самогонщиков?

«Ограничения запрета условий розничной продажи алкогольной продукции не всегда приводят к достижению поставленных целей, а, наоборот, создают предпосылки для повышения уровня употребления суррогатной алкогольной продукции, соответственно, увеличения смертности, ухудшения криминогенной обстановки и т. д. Кроме того, запрет розничной продажи алкогольной продукции негативным образом сказывается на развитии малого и среднего бизнеса, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах. Это может привести к полному закрытию предприятий торговли» - обращает внимание Швецов.

«В настоящее время в ряде субъектов РФ, например, в населенных пунктах Башкортостана, Приморского края, Саха-Якутии и т. д., приняты аналогичные законодательные акты, устанавливающие обязательные требования по выявлению мнения населения, проживающего на территориях, на которых устанавливают полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции» - говорит депутат.

«Понятно, что при проведении сельского схода определенная часть населения, те же женщины, жены пьющих мужей, все это дело пролоббируют. Но у меня возникает такое опасение – не лоббируем ли сейчас появление такого момента, как бутлегерство? Почему я это говорю: у нас уже сухой закон принимали в рамках целой страны, и сейчас есть ограничение по времени, по торговле. Но я вижу по своему району, когда люди хотят выпить, они найдут, что выпить. И, самое главное, если они находят, то это что-то не очень некачественное и сильно отражается на их здоровье. Понимаете, в чем проблема?» - вопрошал депутат от Тункинского района Николай Дашеев.

«Все-таки суть закона в том, что на первом плане - мнение населения. Оно само решает, будет продаваться на их территории алкоголь или нет, а все соответствующие органы власти должны способствовать воплощению этого решения в жизнь. Сейчас, кроме двух населенных пунктов, где полный запрет, других таких нет. Мы своим законом на предыдущей сессии установили полный запрет в двух населенных пунктах. Если дальше эта практика пойдет и будет подобная инициатива от других населенных пунктов, соответственно, во-первых, должны послушать мнение население» - отметил Дмитрий Швецов.

Как уже писал «Номер один», в апреле этого года приняли закон о полном запрете розничной продажи алкоголя в двух улусах Закаменского района. На сегодня появилось предложение внести изменения в этот закон, дав возможность другим населенным пунктам присоединиться к «трезвым селам». На этот счет у депутатов начались разногласия. К чему это приведет – здоровому образу жизни или расцвету суррогатного алкоголя?Недавно в Улан-Удэ прошло заседание комитета Народного Хурала по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Из более чем 30 вопросов повестки, пожалуй, самым обсуждаемым стал доклад депутата Дмитрия Швецова о внесении изменений в закон «о трезвых селах», принятый в апреле этого года. На заседании народный избранник предложил внести поправку, по которой принятие подобного закона в других селах возможно при условии, что такое решение поддерживает большая часть населения. То есть если люди любого другого населенного пункта проявят инициативу, то запрет могут ввести и у них.Напомним, 26 апреля на сессии Народного Хурала в Бурятии приняли решение запретить розничную продажу алкоголя в двух населенных пунктах Закаменского района – улусах Утата и Далахай. Проект принят большинством голосов. Началось все с того, что сами жители улусов попросили власть запретить розничную продажу алкоголя в их местности. Затем в конце 2021 года с данной законодательной инициативой выступил Совет депутатов МО «Закаменский район». После нескольких рассмотрений и различных поправок закон все же приняли.Как отметил в выступлении Дмитрий Швецов, закон, внесенный им на рассмотрение, направлен в первую очередь на снижение алкоголизма среди населения, улучшение демографической ситуации, формирование здорового образа жизни и т. д. Тем не менее нельзя забывать и о вероятных негативных последствиях.Депутат отмечает, законопроектом предлагается дополнить статьи закона пунктом о том, что решение о подобном запрете в других селах должно выноситься органами местного самоуправления муниципальных образований на основе выявления мнения населения – после проведения опросов, сельских сходов, публичных собраний.После доклада депутаты Народного Хурала заострили внимание на негативных моментах такого решения. С одной стороны, народные избранники согласны с положительными сторонами такого проекта, а с другой - многие опасаются, что подобный «мини-сухой закон» может обернуться процветанием суррогатного алкоголя и самогонной продукции.В свою очередь, Дмитрий Швецов в ответ на вопрос коллеги обратил внимание, что в законопроекте речь идет в прежде всего о том, чтобы повысить ответственность органов местного самоуправления по контролю за ситуацией на территории их населенных пунктов, а во-вторых, ввести дополнительное регламентирующее обстоятельство.Вдобавок возникли вопросы у депутата Игоря Бобкова. Он отметил, что поддерживает идею здорового образа жизни в селах Бурятии, но сомневается, не лоббирует ли эта поправка интересы предпринимателей вместо интересов населения. Дмитрий Швецов отметил, что в данном случае действительно нельзя игнорировать и интересы бизнесменов, так как многие их доходы именно от продаж алкоголя. Тем не менее в этой поправке речь идет все же об интересах местных жителей.По итогу жаркий спор закончился предложением председателя комитета по экономической политике Анатолия Кушнарева повторно вернуться к этому вопросу на следующих заседаниях и просьбой к коллегам доработать законопроект. Решение о переносе обсуждения поддержала большая часть депутатов.Евгения Гармаева, «Номер один».