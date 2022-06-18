Боль врачебных будней через призму буддизма

«Я давно знаю Екатерину Будаеву, раньше читала ее тексты в социальных сетях. Потом, когда вышли «Записки педиатра» и книга появилась на книжных полках магазинов, не раздумывая, приобрела ее и за один вечер «проглотила» с большим удовольствием. Позднее поняла, что произведение стоит читать более вдумчиво, пропуская через себя каждую историю. Не зря вторая книга Екатерины Будаевой называется «108 бусин в четках», потому что, действительно, каждая бусина – это большая драгоценность, это история ее жизни, работы. Екатерина работала и педиатром, и неонатологом, имеет дело с маленькими детьми, видела ежедневно, как они выживают, как дарят тепло тем, кто рядом. Конечно, читая, мы начинаем относиться иначе к собственным «страданиям», собственной жизни, потому что это ничто по сравнению с тем, что испытывают те маленькие дети. Когда нет возможности им помочь, понимаешь, что нужно делать все возможное хотя бы для своей жизни» - высказалась председатель регионального общественного движения «Хранители Байкала» Дулма Содномова.

«Почему считаю, что вам будет интересна эта книжка? Я человек немножко странный и для врачей, и для простой публики. Обычно врачи выбирают одно место и долго-долго на нем работают, а у меня так не получалось, потому что постоянно искала ответы на свои внутренние вопросы. Основной вопрос, который мною двигал, почему все так происходит? Так как я работала педиатром, то постоянно видела перед собой больных и страдающих детей, основной вопрос был узнать, почему так происходит и как сделать так, чтобы это происходило реже или исчезло вообще. А по жизни я совершенно обычный человек, как и все, хочу быть счастливой, ищу свое место под солнцем, учусь, меняю места работы, расту дальше, передвигаюсь по нашей стране» - рассказала Екатерина Будаева на презентации.

«Вся эта история о чем – вот я врач, которая получила блестящее образование в Москве и приехала в Бурятию. Но приехала сюда и поняла, что здесь врачи гораздо лучше, гораздо профессиональнее. Почему? Потому что именно здесь они работают в жестких условиях нехватки кадров и оборудования. Здесь врачи не просто профессионалы, они врачи с большой буквы, потому что не уходят, а продолжают работать, не бросают своих пациентов, что особенно важно в период социальных потрясений. Вернувшись сюда, несмотря на то, что уже за моими плечами 15 лет обучения, я продолжила учиться у своих коллег» - отмечает писательница.

«Врач, который недосыпает и устает, не может полностью выложиться на больного. Пациенты постоянно жалуются и часто напрямую с нами не разговаривают. Поэтому врачам не хватает внимания, общения - всего-всего. И я выбрала написание книг как площадку для беседы со своими пациентами, чтобы объяснить какие-то вещи для них. Это книга не о том, как надо снимать памперсы или умывать ребенка. Она о более высоких вещах, просто чтобы чуть-чуть легче жилось. Иногда матери в послеродовом периоде в течение шести месяцев находятся в жесткой депрессии и все видят в черном свете, все им плохо. А когда человек в таком состоянии, то он все это плохое и притягивает, и ребенок начинает бесконечно болеть» - объясняет автор.

«Необычность сборника улавливается сразу в названии. Книга имеет необычную композицию: состоит из 108 небольших рассказов, а каждая зарисовка представляет собой бусину, на которую нанизывается общий замысел. Замыкаясь, она представляет собой 108 бусин буддийских четок. Книга о непростой самоотверженной профессии врача, о тяжелой доле больных детей и их родителей. Здесь много нравственных составляющих о жизни и о смерти. Смерть в видении автора представляется не только как социально-психологическое явление, но еще и как новая точка отсчета нравственных координат» - высказалась о книге врач, кандидат медицинских наук Елена Цыбикова.

В Национальной библиотеке Республики Бурятия провели презентацию книги местной писательницы - детского врача Екатерины Будаевой, пишущей под псевдонимом Санжи Ангархаева. Екатерина выпустила сборник рассказов под поэтичным названием «108 бусин в четках. Записки детского доктора» (18+). В книге женщина собрала 108 историй из своей врачебной практики, осветив самые разные аспекты жизни рядового бурятского врача.10 июня в библиотеке собралось около 50 человек. Поддержать врача-писателя пришли коллеги Екатерины - близкие люди, а также фанаты ее творчества. Книга «108 бусин в четках. Записки детского врача» издана еще в марте 2020 года, однако из-за пандемии пришлось перенести ее презентацию. Стоит отметить, что это уже второе произведение автора, первое называлось «Записки педиатра». Именно «Записки» стали «выстрелом» Екатерины как писательницы.Екатерина Будаева - кандидат медицинских наук, педиатр, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики, переводчик. Родилась в Республике Бурятия, а затем получила высшее образование в Москве. Екатерина проработала неонатологом и педиатром в больницах и роддомах Москвы и Улан-Удэ с 1999 года, поэтому ее книга основана на дневниковых записях. Как признается писательница, в какой-то момент она почувствовала, что приобретенный ею опыт требует переосмысления.Путь Екатерины действительно весьма необычный. Женщина 15 лет проучилась в престижных вузах Москвы, путешествовала по разным городам и странам, а затем переехала в Бурятию, выбрав для себя сферу работы с детьми. И, как признается автор, когда теория перешла в практику, она поразилась действительности.Кроме того, Екатерина Будаева обеспокоена условиями работы врачей и считает, что, учитывая нехватку кадров и повышенную нагрузку, в Бурятии необходимо создать помощь для медиков, кто находится в состоянии эмоционального выгорания.В предисловии книги отмечено, что «108 бусин в четках» - это произведение не только о детях. Это размышление автора о том, где начинаются болезни взрослых в том числе, и, как правило, они вытекают именно из детства. Книга будет интересна будущим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, а также студентам-медикам.Рассказав о внутренних переживаниях медицинских работников, о сложностях, с которыми те сталкиваются, Екатерина просит жителей Бурятии всегда помнить о том, что на плечах врачей лежит большая нагрузка. Прежде чем раздражаться на врачей и выливать свой негатив, нужно всегда помнить, что врач – такой же человек.Евгения Гармаева, «Номер один».