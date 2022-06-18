Боль врачебных будней через призму буддизма
Вдохновение буднями
10 июня в библиотеке собралось около 50 человек. Поддержать врача-писателя пришли коллеги Екатерины - близкие люди, а также фанаты ее творчества. Книга «108 бусин в четках. Записки детского врача» издана еще в марте 2020 года, однако из-за пандемии пришлось перенести ее презентацию. Стоит отметить, что это уже второе произведение автора, первое называлось «Записки педиатра». Именно «Записки» стали «выстрелом» Екатерины как писательницы.
«Я давно знаю Екатерину Будаеву, раньше читала ее тексты в социальных сетях. Потом, когда вышли «Записки педиатра» и книга появилась на книжных полках магазинов, не раздумывая, приобрела ее и за один вечер «проглотила» с большим удовольствием. Позднее поняла, что произведение стоит читать более вдумчиво, пропуская через себя каждую историю. Не зря вторая книга Екатерины Будаевой называется «108 бусин в четках», потому что, действительно, каждая бусина – это большая драгоценность, это история ее жизни, работы. Екатерина работала и педиатром, и неонатологом, имеет дело с маленькими детьми, видела ежедневно, как они выживают, как дарят тепло тем, кто рядом. Конечно, читая, мы начинаем относиться иначе к собственным «страданиям», собственной жизни, потому что это ничто по сравнению с тем, что испытывают те маленькие дети. Когда нет возможности им помочь, понимаешь, что нужно делать все возможное хотя бы для своей жизни»- высказалась председатель регионального общественного движения «Хранители Байкала» Дулма Содномова.
Екатерина Будаева - кандидат медицинских наук, педиатр, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики, переводчик. Родилась в Республике Бурятия, а затем получила высшее образование в Москве. Екатерина проработала неонатологом и педиатром в больницах и роддомах Москвы и Улан-Удэ с 1999 года, поэтому ее книга основана на дневниковых записях. Как признается писательница, в какой-то момент она почувствовала, что приобретенный ею опыт требует переосмысления.
«Почему считаю, что вам будет интересна эта книжка? Я человек немножко странный и для врачей, и для простой публики. Обычно врачи выбирают одно место и долго-долго на нем работают, а у меня так не получалось, потому что постоянно искала ответы на свои внутренние вопросы. Основной вопрос, который мною двигал, почему все так происходит? Так как я работала педиатром, то постоянно видела перед собой больных и страдающих детей, основной вопрос был узнать, почему так происходит и как сделать так, чтобы это происходило реже или исчезло вообще. А по жизни я совершенно обычный человек, как и все, хочу быть счастливой, ищу свое место под солнцем, учусь, меняю места работы, расту дальше, передвигаюсь по нашей стране»- рассказала Екатерина Будаева на презентации.
Призвание, а не работа
Путь Екатерины действительно весьма необычный. Женщина 15 лет проучилась в престижных вузах Москвы, путешествовала по разным городам и странам, а затем переехала в Бурятию, выбрав для себя сферу работы с детьми. И, как признается автор, когда теория перешла в практику, она поразилась действительности.
«Вся эта история о чем – вот я врач, которая получила блестящее образование в Москве и приехала в Бурятию. Но приехала сюда и поняла, что здесь врачи гораздо лучше, гораздо профессиональнее. Почему? Потому что именно здесь они работают в жестких условиях нехватки кадров и оборудования. Здесь врачи не просто профессионалы, они врачи с большой буквы, потому что не уходят, а продолжают работать, не бросают своих пациентов, что особенно важно в период социальных потрясений. Вернувшись сюда, несмотря на то, что уже за моими плечами 15 лет обучения, я продолжила учиться у своих коллег»- отмечает писательница.
Кроме того, Екатерина Будаева обеспокоена условиями работы врачей и считает, что, учитывая нехватку кадров и повышенную нагрузку, в Бурятии необходимо создать помощь для медиков, кто находится в состоянии эмоционального выгорания.
«Врач, который недосыпает и устает, не может полностью выложиться на больного. Пациенты постоянно жалуются и часто напрямую с нами не разговаривают. Поэтому врачам не хватает внимания, общения - всего-всего. И я выбрала написание книг как площадку для беседы со своими пациентами, чтобы объяснить какие-то вещи для них. Это книга не о том, как надо снимать памперсы или умывать ребенка. Она о более высоких вещах, просто чтобы чуть-чуть легче жилось. Иногда матери в послеродовом периоде в течение шести месяцев находятся в жесткой депрессии и все видят в черном свете, все им плохо. А когда человек в таком состоянии, то он все это плохое и притягивает, и ребенок начинает бесконечно болеть»- объясняет автор.
Болезни детей и взрослых
В предисловии книги отмечено, что «108 бусин в четках» - это произведение не только о детях. Это размышление автора о том, где начинаются болезни взрослых в том числе, и, как правило, они вытекают именно из детства. Книга будет интересна будущим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, а также студентам-медикам.
«Необычность сборника улавливается сразу в названии. Книга имеет необычную композицию: состоит из 108 небольших рассказов, а каждая зарисовка представляет собой бусину, на которую нанизывается общий замысел. Замыкаясь, она представляет собой 108 бусин буддийских четок. Книга о непростой самоотверженной профессии врача, о тяжелой доле больных детей и их родителей. Здесь много нравственных составляющих о жизни и о смерти. Смерть в видении автора представляется не только как социально-психологическое явление, но еще и как новая точка отсчета нравственных координат»- высказалась о книге врач, кандидат медицинских наук Елена Цыбикова.
Рассказав о внутренних переживаниях медицинских работников, о сложностях, с которыми те сталкиваются, Екатерина просит жителей Бурятии всегда помнить о том, что на плечах врачей лежит большая нагрузка. Прежде чем раздражаться на врачей и выливать свой негатив, нужно всегда помнить, что врач – такой же человек.
Евгения Гармаева, «Номер один».