В Улан-Удэ покупатели все чаще выбирают частные дома

«Спрос на квартиры в Улан-Удэ упал многократно, - говорит директор улан-удэнской риелторской компании Ирина Сокольникова. - Все дело в уменьшении количества покупателей, их просто стало очень мало, можно сказать, сегодня они диктуют рынку, а не продавцы, как это было ранее»

«Экстренное снижение цены не на 50 или 100 тысяч, а сразу на 300 тыс. рублей за квартиру уже никого не удивляет. А чему удивляться, если ипотека подорожала, а бал правят покупатели, имеющие наличные средства и диктующие свое видение ценовой политики» - полагает Ирина Сокольникова.

В столице Бурятии, по данным агентств недвижимости, выставлено на продажу свыше 2 тыс. квартир, большинство из вторичного рынка. Однако они начали проигрывать в гонке за покупателя и по цене, и по качеству частным домам. После завершения пандемии многих покупателей потянуло к земле, а также к автономии, которую дает обладание собственным домом.Как рассказывает риелтор, в Бурятии завершилось многолетнее ценовое ралли и цены падают вниз. Пока медленно, но неотвратимо. Ведь спрос довольно сильно снизился, а объем предложения продолжает расти.Как отмечают эксперты, стагнация спроса и снижение цен на жилье - результат резко выросшей ставки Банка России, что привело к резкому удорожанию ипотечного кредитования, измеряемого двузначными цифрами.По данным Нацбанка Бурятии, если в апреле 2021 года в Бурятии выдано 1038 ипотечных кредитов на покупку жилья на сумму 2 млрд 615 тыс. рублей, то в апреле 2022 - всего 454 кредита на сумму 1 млрд 465 млн рублей.По маю 2022 банковская статистика еще не подведена, но она вряд ли кардинально отличается от апрельской, так как ситуация в экономике пока не дает особых поводов для оптимизма.В результате сегодня спрос на жилье формируют лишь некоторые группы населения. Речь идет о детях-сиротах, которым власти выделяют субсидии на приобретение собственного жилья, военнослужащих-контрактниках, получающих жилищные сертификаты, и гражданах, имеющих депозиты в банках и стремящихся сохранить свои вложения от инфляции. Это в том числе и те, кто положил в марте свои миллионы рублей на новые банковские вклады с повышенной депозитной ставкой (до 20% и выше). И сейчас, когда закончился трехмесячный срок депозитов, они стремятся инвестировать свои вложения в жилье, чтобы сдавать внаем.Но на этом фоне появилось и немало новых собственников, заинтересованных в срочной продаже своих квартир. В основном это граждане, имеющие по нескольку квартир и домов и на фоне неопределенности экономической ситуации стремящиеся, пока возможно, дорого продать жилье. Вложив вырученные от продажи деньги в доллары по уникально выгодному сегодня курсу.На этом фоне растет число владельцев жилья, кто не может обслуживать свои ипотечные кредиты. Так, коллекторское агентство «Долговой консультант» на основании статистики Банка России, минстроя и Росстата сообщило, что только за первый квартал 2022 года ипотечные должники лишились по стране 1,6 тыс. квартир.

«Эти квартиры выходят на продажу с дисконтом. При изъятии залога по решению суда и выставлении квартиры на публичные торги дисконт от ее рыночной стоимости может достигать до 40%», — отметили в коллекторском агентстве.

«В Улан-Удэ спрос на дома и земельные участки в июне значительно вырос, его стимулировала ипотека под 9% годовых, - продолжает директор риелторского агентства Ирина Сокольникова. - Сегодня покупатель вправе выбирать: или он купит «хрущевку» за 4 млн рублей и будет ютиться в малогабаритной квартире, или же за эти деньги переедет в свой дом со всеми удобствами. Согласитесь, проживание в своем доме с собственным земельным участком, где вдобавок можно еще что-нибудь выращивать, это совершенно другой уровень жизни»



В Бурятии также на сайтах агрегаторов эти квартиры продаются значительно дешевле рынка. Так, если в Улан-Удэ стоимость квадратного метра на вторичном рынке реализуется в среднем за 80 - 120 тыс. рублей, то залоговые квартиры продаются в цене от 64 тыс. рублей.Тем не менее цена жилья в Улан-Удэ и на первичном, и на вторичном рынке довольно высока в нынешних экономических реалиях, учитывая дороговизну ипотечного кредитования. И пока не стимулирует покупки. А вот стоимость жилых домов в Улан-Удэ весьма демократична, полагают эксперты.Как отмечает эксперт, «пандемия показала, насколько важна для человека автономность и независимость». Также, по словам риелтора, сегодня владельцам домов и коттеджей уже нет необходимости топить свои дома, поскольку «стоимость топлива сравнялась по стоимости с электричеством и люди перестали заморачиваться с дровами».Дмитрий Родионов, «Номер один».