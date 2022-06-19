В Улан-Удэ покупатели все чаще выбирают частные дома
Диктат покупателя
«Спрос на квартиры в Улан-Удэ упал многократно, - говорит директор улан-удэнской риелторской компании Ирина Сокольникова. - Все дело в уменьшении количества покупателей, их просто стало очень мало, можно сказать, сегодня они диктуют рынку, а не продавцы, как это было ранее»
Как рассказывает риелтор, в Бурятии завершилось многолетнее ценовое ралли и цены падают вниз. Пока медленно, но неотвратимо. Ведь спрос довольно сильно снизился, а объем предложения продолжает расти.
«Экстренное снижение цены не на 50 или 100 тысяч, а сразу на 300 тыс. рублей за квартиру уже никого не удивляет. А чему удивляться, если ипотека подорожала, а бал правят покупатели, имеющие наличные средства и диктующие свое видение ценовой политики»- полагает Ирина Сокольникова.
Как отмечают эксперты, стагнация спроса и снижение цен на жилье - результат резко выросшей ставки Банка России, что привело к резкому удорожанию ипотечного кредитования, измеряемого двузначными цифрами.
Спасти деньги от инфляции
По данным Нацбанка Бурятии, если в апреле 2021 года в Бурятии выдано 1038 ипотечных кредитов на покупку жилья на сумму 2 млрд 615 тыс. рублей, то в апреле 2022 - всего 454 кредита на сумму 1 млрд 465 млн рублей.
По маю 2022 банковская статистика еще не подведена, но она вряд ли кардинально отличается от апрельской, так как ситуация в экономике пока не дает особых поводов для оптимизма.
В результате сегодня спрос на жилье формируют лишь некоторые группы населения. Речь идет о детях-сиротах, которым власти выделяют субсидии на приобретение собственного жилья, военнослужащих-контрактниках, получающих жилищные сертификаты, и гражданах, имеющих депозиты в банках и стремящихся сохранить свои вложения от инфляции. Это в том числе и те, кто положил в марте свои миллионы рублей на новые банковские вклады с повышенной депозитной ставкой (до 20% и выше). И сейчас, когда закончился трехмесячный срок депозитов, они стремятся инвестировать свои вложения в жилье, чтобы сдавать внаем.
Но на этом фоне появилось и немало новых собственников, заинтересованных в срочной продаже своих квартир. В основном это граждане, имеющие по нескольку квартир и домов и на фоне неопределенности экономической ситуации стремящиеся, пока возможно, дорого продать жилье. Вложив вырученные от продажи деньги в доллары по уникально выгодному сегодня курсу.
На этом фоне растет число владельцев жилья, кто не может обслуживать свои ипотечные кредиты. Так, коллекторское агентство «Долговой консультант» на основании статистики Банка России, минстроя и Росстата сообщило, что только за первый квартал 2022 года ипотечные должники лишились по стране 1,6 тыс. квартир.
«Эти квартиры выходят на продажу с дисконтом. При изъятии залога по решению суда и выставлении квартиры на публичные торги дисконт от ее рыночной стоимости может достигать до 40%», — отметили в коллекторском агентстве.В Бурятии также на сайтах агрегаторов эти квартиры продаются значительно дешевле рынка. Так, если в Улан-Удэ стоимость квадратного метра на вторичном рынке реализуется в среднем за 80 - 120 тыс. рублей, то залоговые квартиры продаются в цене от 64 тыс. рублей.
Под крышей дома своего
Тем не менее цена жилья в Улан-Удэ и на первичном, и на вторичном рынке довольно высока в нынешних экономических реалиях, учитывая дороговизну ипотечного кредитования. И пока не стимулирует покупки. А вот стоимость жилых домов в Улан-Удэ весьма демократична, полагают эксперты.
«В Улан-Удэ спрос на дома и земельные участки в июне значительно вырос, его стимулировала ипотека под 9% годовых, - продолжает директор риелторского агентства Ирина Сокольникова. - Сегодня покупатель вправе выбирать: или он купит «хрущевку» за 4 млн рублей и будет ютиться в малогабаритной квартире, или же за эти деньги переедет в свой дом со всеми удобствами. Согласитесь, проживание в своем доме с собственным земельным участком, где вдобавок можно еще что-нибудь выращивать, это совершенно другой уровень жизни»
Как отмечает эксперт, «пандемия показала, насколько важна для человека автономность и независимость». Также, по словам риелтора, сегодня владельцам домов и коттеджей уже нет необходимости топить свои дома, поскольку «стоимость топлива сравнялась по стоимости с электричеством и люди перестали заморачиваться с дровами».
Дмитрий Родионов, «Номер один».