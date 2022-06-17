В Улан-Удэ четыре дня подряд будет работать вся праздничная подсветка

«Иллюминация будет украшать здания, мосты и путепроводы города. Вдоль магистральных дорог будут работать световые консоли. Также на главной площади столицы будет расположена световая иллюминация. Благодаря современным гобо-проекторам на здании «Россгеологии» появится поздравительная открытка, которая будет радовать жителей и гостей столицы до конца месяца», - сообщили в мэрии города.





Подсветка включается вместе с уличным освещением. В первый день включение запланировано на 21:50, время будет корректироваться в зависимости от погодных условий.





С 17 июня в честь Дня города во всех районах столицы Бурятии в вечернее и ночное время будет включена вся архитектурно-художественная подсветка.Праздничное освещение будет работать до 20 июня включительно.Фото: мэрия Улан-Удэ