Что происходит с налогами в Бурятии

«УФНС отмечает поступление НДПИ в целом во все уровни бюджета. А в республиканский по итогам четырех месяцев поступило 275,3 млн рублей. Плюс 5% к такому же периоду прошлого года» - констатировали в минэкономики.

«Здесь нет никакого казуса. Налог на прибыль зависит не только от выручки, но и от объема расходов, понесенных налогоплательщиком. Если выручка выросла на 10%, но при этом снизилась расходная часть баланса (расходы на оборудование, строительство и т. д.), то прибыль (налогооблагаемая база), соответственно, стала выше на значительно больший процент и налог на прибыль тоже. Динамика налога на прибыль может быть выше динамики выручки. В отдельных случаях - значительно выше» - отметили в минэкономики республики.

«В первом квартале 2022 года налогоплательщики платили годовые расчеты по налогу на прибыль за 2021 год. Здесь статистика сдвинута. Поэтому впрямую соотносить между собой (собранные в январе-апреле. - Прим. ред.) цифры по динамике выручки и налога на прибыль не совсем правильно» - указали в министерстве на разрыв по времени.

«Отмечается снижение темпа поступлений НДС, снижение по налогу на имущество организаций, земельному налогу» - сказала Раиса Бадмаева из УФНС.

«Организации и индивидуальные предприниматели (налоговые агенты), применяющие общую систему налогообложения, вправе получить обратно часть НДС из бюджета в том случае, если объем вычетов по нему превышает размер исчисленного налога самого агента» - отметили нашему изданию.

«Если у нас объем НДС снижается, то делать однозначный вывод, что уменьшаются продажи наших предприятий, реализация продукции, товаров, работ, услуг, не совсем корректно. Вот это возмещение НДС идет не только по прямой продаже, прямым финансовым операциям» - рассказали в минэкономики о хитросплетениях.

«Возмещение может идти длительный период. Если мы говорим, что по итогам четырех месяцев в республике пошла отрицательная динамика по НДС, то это не значит, что все происходит в этом четырехмесячном периоде. Проверка заявления на возврат НДС может занимать больше года. Если речь идет о больших платежах, большом количестве операций, связанных с НДС, налоговая, прежде чем дать добро на возмещение, проводит объемную камеральную проверку» - рассказали в министерстве.

«Если взять статистику за ряд лет, то там все волнообразно. Год в плюсе, год в минусе… Тут нет ничего необычного или скандального» - заверили в экономическом ведомстве.

В первые четыре месяца текущего года на территории Бурятии заметно выросла сумма собранных налогов. В бюджет поступило более 23,7 млрд рублей. Как отметила «Номер один» и. о. руководителя УФНС по Республике Бурятия Раиса Бадмаева, это на 8,2% (на 1,8 млрд рублей) больше, чем за четыре месяца 2021 года. При этом власти Бурятии не видят ничего странного в позитивном движении на фоне происходящих в стране и мире событий.Особенно впечатляюще выросли сборы налога на прибыль. Плюс 34,3% - к январю-апрелю прошлого года, рост - на 1,7 млрд рублей.По словам представителей минэкономики Бурятии, рост поступлений налога на прибыль в республиканский бюджет, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, обусловлен увеличением поступлений налога в добывающей промышленности. Он сложился на фоне увеличения отгрузки в целом по отрасли практически в два раза.Об усилении активности добывающих предприятий может свидетельствовать также серьезный подъем сумм по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В первой трети нынешнего года собрано на 12,5% больше, чем за тот же период минувшего года. Отчего выиграл республиканский бюджет.В экономическом ведомстве указывают, что основное влияние на положительную тенденцию оказало «двукратное увеличение НДПИ по углю, что скомпенсировало снижение НДПИ по другим полезным ископаемым». Причиной роста стала низкая база 2021 года, когда у угольщиков возникали трудности с отгрузкой. Повлияла также ценовая конъюнктура.Рост оборота оптовой торговли в январе-апреле составил 9,6% к такому же периоду 2021 года. Розничной - на 0,2%. При этом, в сравнении с аналогичными цифрами прошлого года, налога на прибыль с торговли собрано на 40% больше. Динамика гораздо выше, но дисбаланс не должен удивлять.Но надо обратить внимание, что статистика оборота считается в реальном режиме, а уплата налога на прибыль идет с оттяжкой.Стало ли у торговых компаний республики оставаться больше денег из-за того, что они резко уменьшают расходы на развитие, снизили инвестиции и т. д.? По имеющимся цифрам в правительстве Бурятии затруднились точно сказать, о чем сигнализирует статистика. Недостаточно сведений.В условиях жестких санкций против России, к удивлению окружающих, поднимает голову бурятский малый и средний бизнес.Так, в сравнении с уровнем прошлого года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 1635. В том числе юридических лиц приросло на 169, а индивидуальных предпринимателей - на 1466. В каком потребительском рынке черпает жизненные силы этот необычный бурятский оптимизм и надолго ли его хватит, непонятно. Но в результате по налогам на совокупный доход в целом по данной фискальной группе зафиксирован рост сборов на 5%.Заметно «потолстел» к прошлогоднему периоду бурятский НДФЛ. Рост на 7,1% дал в казну дополнительные 400 млн рублей. Но тут все ясно. Власти, напуганные инфляцией, индексируют МРОТ. Во многих компаниях зарплаты работников тоже растут. Автоматически наращивает «жирок» и сей нехитрый подоходный налог.А вот с НДС все куда сложнее.В январе-апреле налоговики республики выявили ряд налогов, по которым идет падение.В отрицательную сторону ситуацию подтолкнуло снижение кадастровой стоимости земельных участков и антикризисные меры республики (сдвинуты сроки уплаты). Это тоже ясно.Но падение сборов по НДС на 1,2 млрд рублей не имеет простого объяснения. Указанный налог полностью идет в федеральный бюджет. Однако коль он собирается на территории Бурятии, то интересно, что с ним происходит. В УФНС и минэкономики пояснили, что снижение поступлений обусловлено ростом объемов возмещения НДС из бюджета.НДС – один из двух главных источников наполнения федерального бюджета. В апреле зарегистрировано резкое снижение его сборов. В обществе это связали с тем, что началось замедление российской экономической активности, сжатие потребительского спроса и на горизонте маячит рецессия.Однако НДС это не простой, как лом, НДФЛ.Например, добывающее предприятие производит геологоразведку. В его рамках вкладывает деньги, что-то строит и т. д. И в дальнейшем по расходам на инвестпроект предприятие может осуществить операцию по возмещению НДС.Так что возврат НДС из бюджета назад предприятиям Бурятии, отобразившийся в нынешней статистике, может частично касаться проектов, которые состоялись хоть в 2020, хоть в 2019 году.Из-за того что НДС сложен во взаиморасчетах, как отметили в ведомстве, в колебаниях по его сбору нет ничего необычного.Чтобы составить представление о положении в экономике, интересующимся рекомендовали оценивать не столько НДС, сколько оборот, выручку, индекс промпроизводства.В правительстве республики сохраняют положительный настрой относительно состояния крупнейших отраслей экономики Бурятии. Бюджетные параметры намерены исполнить в полном объеме. Так, оптимизм подпитывает строительная отрасль и промпроизводство. Особенно внушительно смотрится обрабатывающая промышленность, где объемы выросли почти на 20% (десятое место - в РФ, второе - в ДФО). Ожидается продолжение положительного тренда по НДФЛ. Порадуют и акцизы, где норматив отчисления перераспределяется с федерального уровня на региональный.Эксплуатация сырьевых богатств республики, полагаем, тоже внесет свою лепту.Петр Санжиев, «Номер один».