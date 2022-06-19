Улан-Удэ рискует остаться без маршрутчиков

«Сейчас дела в этой отрасли обстоят очень плохо, особенно в городе. Если межгородские маршруты еще как-то держатся, потому что там тариф регулируют сами перевозчики, то в городе длительное сдерживание тарифа привело к тому, что работать стало нерентабельно. Происходит отток инвестиций, не вкладываются деньги, не обновляются автобусы, в итоге водители уходят на более престижную работу. Машин становится мало, особенно это ощущается в вечернее время. Если утром стараются всех вывезти, то вечером либо у водителей уже не хватает сил, либо нет возможности обслуживать свои машины и ремонтировать их. Все это сказывается на количестве автобусов и на возможности вывозить людей. Страдают люди: переполненность автобусов, комфорт потерян, безопасность поездок страдает. Сегодня произошло что – маршруты, где создалась критическая ситуация, закрываются. Среди них маршруты № 23, № 54» - объяснил председатель ревизионной комиссии регионального штаба Общероссийского народного фронта Анатолий Мухамедчин.

«На сегодняшний день в районных, пригородных и городских маршрутах сложилась очень тяжелая ситуация. Все это связано с повышением цен на запчасти и ужесточением требований на законодательном уровне в перевозочном процессе. А планируемая ежемесячно с 15 апреля государственная поддержка до сих пор не выплачивается. Если на первой стадии, с апреля месяца, перевозчики ждали, выходили на линию и старались работать, то сегодня отток снова начал увеличиваться»

«Прошло практически два месяца, я думаю, что это уже было обговорено и в Народном Хурале, и в городе. Перевозчики и организации на сегодняшний день не владеют никакой информацией, никто им ничего не говорит. Критическая ситуация возникает практически на всех маршрутах. Если сравнивать даже с прошлым годом, фактически 30 - 40% перевозчиков на каждом маршруте уже отсутствует. Если раньше находилось на отстое пять-десять автобусов, то сегодня на конечных пунктах их практически нет. В основном такая ситуация в отдаленных поселках. И это самая большая проблема для города, потому что оттуда население выехать ни рано, ни поздно не может» - сказал Игорь Сластин.

«Я работаю на маршрутах уже около 20 лет. В сфере последних всем известных событий цены подскочили в два раза. Наши машины в основном европейской сборки и имеют европейские запчасти. Это по нам очень ударило – поставки деталей пошли с задержкой либо вовсе прекратились, это первое. Второе – горюче-смазочные материалы очень сильно подорожали. Ведь те же масла тоже импортные. Они почти в два раза наценились. Начался большой отток, те люди, кто много лет со мной отработал, ищут лучшей жизни. Машины ведь требуют ремонта, постоянного ухода, и нерентабельно это стало. Старые водители уходят, а новые не хотят приходить – работа очень тяжелая. Мы просто уже в таком возрасте, поэтому еще держимся, а молодежь – пришли, попробовали и ушли искать что-то другое. Людей же надо как-то удержать, заинтересовать, а условий-то нет. Сами и обслуживаем, и выкручиваемся, и ремонтируем машины» - поделился на встрече Александр, водитель маршрута № 29.

«Уже июнь, никто ни рубля не получил. Хотя все говорили об 1 тыс. рублей в день, все довольные ходили, думали, запчасти купим, машину отремонтируем. По итогу все из своего кармана. Раньше у нас на маршруте было много народу, минимум 40 - 50 машин. Сейчас наберется ли 30 машин, не знаю. Каждому водителю нужно что-то подремонтировать в машине, например, мне необходимо поменять колеса. Это уже 40 тыс. рублей минимум, а если начать ремонт двигателя, коробки, то стоимость переваливает за 200 тыс. рублей. Проще машину поставить и уехать на заработки куда-нибудь на вахту. Пока меня сдерживает, что моя семья живет здесь, в городе, хочется с семьей каждый день дома быть. Но ситуации разные в жизни бывают. Может так получиться, что и я вынужденно уеду, как другие водители автобусов. Уже часто такой вариант в голове проскальзывает, потому что знакомые, кто сейчас на вахтах работает, звонят оттуда довольные. У них хорошее обеспечение, все есть. Им стабильно на карточку деньги падают, семья довольная, сытая и одетая» - рассказывает Вадим.

«Согласно протоколу, субсидирование предусматривается сроком на три месяца. Однако на сегодняшний день нормативно такая господдержка еще не закреплена. Перевозчики, в свою очередь, находясь в трудном финансовом положении из-за внешнего санкционного давления и, как следствие, роста стоимости запасных частей и обслуживания, а также всеобщего удорожания, вынуждены уходить из отрасли, что влечет за собой ухудшение качества обслуживания населения и нехватку транспортных средств на определенных маршрутах. Мы просим рассмотреть и принять меры по скорейшему нормативному закреплению инициативы для своевременной подачи документов от заявителей, их рассмотрения и начисления выплат тремя этапами. Просим не допустить выплаты субсидий разово в конце обозначенного периода. Этапность необходима для финансовой поддержки перевозчиков, своевременных ремонтных работ и профилактики оттока из отрасли» - пояснил Анатолий Мухамедчин.

В столице Бурятии назревает серьезная проблема в сфере пассажирских перевозок – водители городских и пригородных маршрутов все чаще бросают работу и уезжают в соседние регионы. Количество курсирующих автобусов и маршрутов стремительно сокращается, рабочих рук не хватает, а новые кадры, увы, не приходят. При этом оставшиеся перевозчики, на которых свалилась двойная нагрузка, разводят руками – ну и где же обещанная еще в апреле субсидия?Как сообщал «Номер один», в апреле 2022 года глава республики Алексей Цыденов дал поручение бурятскому министерству по транспорту осуществить выплату субсидии частным перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам Улан-Удэ и его пригородам. Предполагалось, что субсидированная поддержка составит 59 млн рублей. Она должна была помочь водителям в ситуации с повышением цен на ГСМ и запчасти, а также удержать рост тарифов для населения. Изначально срок получения субсидии определен с 15 апреля по 15 июля. Размер поддержки для водителя - 1 тыс. рублей за каждый рабочий день.Однако до сегодняшнего дня поручение главы так и не исполнено. В условиях постоянного роста цен на новые детали или ремонт транспорта водители отдают из собственного кармана баснословные деньги. Работа стала попросту нерентабельна. На минувшей неделе прошло обсуждение ситуации между активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, председателем профсоюза перевозчиков и городскими маршрутчиками.Как отметил Анатолий Мухамедчин, если три года назад в городе насчитывалось 44 маршрута вместе с трамваями, то сейчас их уже меньше 40. И это еще не предел.Водители автобусов уходят в другие регионы в связи с отсутствием финансирования. В основном в соседние города – Иркутск, Читу. Сейчас еще много предложений о вахтовой работе, водители везде требуются, зарплаты выплачиваются достойные, поэтому наш город теряет и автобусы, и профессионалов, - объяснил Игорь Сластин, председатель профсоюза автомобильного транспорта дорожного хозяйства Республики Бурятия.Игорь Сластин добавляет, что профсоюз уже неоднократно обращался в министерство транспорта, в комитет по транспорту, но ответов до сих пор нет. Когда начнутся выплаты и сколько еще ждать водителям – большой вопрос.Ситуацию изнутри прокомментировали улан-удэнские маршрутчики. Как они отмечают, с каждым днем причин продолжать работать на маршрутах становится меньше. В городе возникает замкнутый круг – люди уходят из профессии, нагрузка на оставшихся водителей возрастает, жалоб от пассажиров поступает больше.Слова Александра подтверждает его коллега с маршрута № 30. Как признается Вадим, он обдумывает вариант уехать на подработку.Народный фронт обратился в минтранс Бурятии за разъяснением ситуации. Оказалось, что проект постановления о субсидировании все это время проходит согласование в прокуратуре. Надзорное ведомство не дает положительное заключение, усматривая в порядке выплаты субсидии бюрократизацию, предложив свой вариант одновременной выплаты в конце всего периода.Почему хорошее решение в итоге обернулось конфликтом и обрастает все большими нестыковками, непонятно. Ясно только одно - если ведомства в ближайшее время не придут к согласию и не обеспечат перевозчиков обещанной выплатой, то они рискуют растерять последних водителей, оставив весь город без маршруток.Эржена Мансорунова, «Номер один».