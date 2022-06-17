Общество 17.06.2022 в 11:15
В России возникла ностальгия по «советскому» отпуску в четыре недели
Впрочем, об этом мечтают реже, чем в прошлые годы: «Ехать особо некуда»
Текст: Номер один
Чаще всего россияне мечтают об идеальном отпуске продолжительностью четыре недели. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Десять дней - идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 7% респондентов. Еще 23% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, а 22% - три недели. Каждому четвертому россиянину нужно четыре недели для полноценного отдыха. Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18% респондентов.
О длительном отпуске в четыре недели и дольше чаще мечтают мужчины (45% против 39% среди женщин). Россияне с зарплатой до 50 тыс руб мечтают о подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тыс руб (47 и 39% соответственно).
По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, россияне чаще называют идеальным отпуск продолжительностью от 10 дней до трех недель. Отдыхать четыре недели и более россияне мечтают реже, чем в прошлые годы: «Ехать особо некуда»; «В сложившихся условиях, считаю, надо работать, а не отдыхать».
Заметим, четыре недели отпуска остаются законной нормой для большинства профессий. Однако в 2000-х годах пришла мода на его дробление ради посещения зимних горнолыжных курортов. Они доступны в основном для жителей мегаполисов или состоятельных людей, но дробление отпусков понравилось работодателям, став во многих случаях почти обязательным, так как снимает проблему летнего дефицита персонала.
Фото: pixabay.com
Десять дней - идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 7% респондентов. Еще 23% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, а 22% - три недели. Каждому четвертому россиянину нужно четыре недели для полноценного отдыха. Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18% респондентов.
О длительном отпуске в четыре недели и дольше чаще мечтают мужчины (45% против 39% среди женщин). Россияне с зарплатой до 50 тыс руб мечтают о подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тыс руб (47 и 39% соответственно).
По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, россияне чаще называют идеальным отпуск продолжительностью от 10 дней до трех недель. Отдыхать четыре недели и более россияне мечтают реже, чем в прошлые годы: «Ехать особо некуда»; «В сложившихся условиях, считаю, надо работать, а не отдыхать».
Заметим, четыре недели отпуска остаются законной нормой для большинства профессий. Однако в 2000-х годах пришла мода на его дробление ради посещения зимних горнолыжных курортов. Они доступны в основном для жителей мегаполисов или состоятельных людей, но дробление отпусков понравилось работодателям, став во многих случаях почти обязательным, так как снимает проблему летнего дефицита персонала.
Фото: pixabay.com