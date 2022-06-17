В Улан-Удэ с 19 июня перекроют второй участок улицы Терешковой

В Улан-Удэ с 19 июня по 4 июля будет перекрыт второй участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по четной стороне.Объезд будет осуществляться через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжат движение.Напомним, для удобства горожан власти Улан-Удэ разбили ремонт улицы на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Работы по ремонту первого участка – от ул. Сахьяновой до БКМ - завершатся в ближайшие дни.Ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест».