Общество 17.06.2022 в 11:54
В Улан-Удэ с 19 июня перекроют второй участок улицы Терешковой
Его будут ремонтировать до 4 июля
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с 19 июня по 4 июля будет перекрыт второй участок дороги по улице Терешковой – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической по четной стороне.
Объезд будет осуществляться через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжат движение.
Напомним, для удобства горожан власти Улан-Удэ разбили ремонт улицы на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Работы по ремонту первого участка – от ул. Сахьяновой до БКМ - завершатся в ближайшие дни.
Ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест».
Объезд будет осуществляться через бульвар Карла Маркса. Трамваи на участке продолжат движение.
Напомним, для удобства горожан власти Улан-Удэ разбили ремонт улицы на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Работы по ремонту первого участка – от ул. Сахьяновой до БКМ - завершатся в ближайшие дни.
Ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест».
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