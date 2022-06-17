Общество 17.06.2022 в 12:58

В Бурятии дожди затруднили движение на местной дороге в Закаменском районе

В настоящее время ограничено движение для легкового и большегрузного транспорта; явление носит ежегодный характер

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Текст: Номер один
В Бурятии дожди затруднили движение на местной дороге в Закаменском районе
В Закаменском районе Бурятии в результате прошедших осадков на трех участках автодороги местного значения затруднено движение: на 6-м километре дороги Закаменск – Хужиры, на 40-м километре дороги  Закаменск –  Шара-Азарга и вблизи села Санага.

Для оценки обстановки и принятию необходимых мер по восстановлению транспортного сообщения на автомобильных дорогах Закаменского района работает группа от администрации Закаменского района и муниципальные дорожные службы.

В настоящее время ограничено движение для легкового и большегрузного транспорта. Это явление носит ежегодный характер. На указанных участках автодорог запланированы ремонтные работы.
О сложившейся ситуации проведено информирование населения, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Фото: pixabay.com
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