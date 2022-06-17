Общество 17.06.2022 в 14:11
Жителей Бурятии предупредили о росте тарифов на электричество
С 1 июля один киловатт-час электроэнергии будет стоить 3,178 рубля
Текст: Константин Воронов
«Читаэнергосбыт» предупредил жителей республики о росте тарифов на электроэнергию для населения. С 1 июля стоимость одного киловатт-часа электроэнергии будет составлять 3,178 рубля. При дифференцированном тарифе стоимость электроэнергии составит 3,655 руб. – дневная зона и 1,907 руб. – ночная зона.
Напомним, на данный момент тариф для населения Бурятии составляет 3,059 руб/кВтч.
Ранее в Улан-Удэ сообщили и о подорожании услуг городского «Водоканала». С 1 июля кубометр холодной воды подорожает на 92 копейки – до 24 рублей 38 копеек. Отведение сточных вод станет дороже на 1 рубль 20 копеек, оно будет стоить 31 рубль 32 копейки за кубометр. Подвоз воды повысится на 18 рублей 96 копеек и будет стоить 297 рублей 82 копейки.
Фото: «Номер один»
Напомним, на данный момент тариф для населения Бурятии составляет 3,059 руб/кВтч.
Ранее в Улан-Удэ сообщили и о подорожании услуг городского «Водоканала». С 1 июля кубометр холодной воды подорожает на 92 копейки – до 24 рублей 38 копеек. Отведение сточных вод станет дороже на 1 рубль 20 копеек, оно будет стоить 31 рубль 32 копейки за кубометр. Подвоз воды повысится на 18 рублей 96 копеек и будет стоить 297 рублей 82 копейки.
Фото: «Номер один»
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