Общество 17.06.2022 в 14:48
В Бурятии начался ремонт Гортоповского моста
Вместе с ним отремонтируют два километра дороги
Текст: Константин Воронов
В Заиграевском районе Бурятии начался ремонт Гортоповского моста. Рабочие уже жемонтировали ограждение старого моста. Движение перекрыто.
«В целом будет отремонтирован участок автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск, протяженностью более двух километров. Работы планируем завершить до конца года», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Фото: Телеграм-канал Евгения Луковникова
«В целом будет отремонтирован участок автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск, протяженностью более двух километров. Работы планируем завершить до конца года», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Фото: Телеграм-канал Евгения Луковникова
Тегиремонт дороги