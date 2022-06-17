В Улан-Удэ стали дешевле стройматериалы на Авито

В апреле-мае 2022 года продажи товаров для ремонта и стройматериалов в целом по России выросли на Авито на 22% по сравнению с прошлым годом. В первой половине июня тренд продолжился — рост продаж по сравнению с весной составил 35%. В Улан-Удэ в этом году товары для ремонта и строительства стали покупать на 16% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Авито.«Весной и летом мы наблюдаем всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому способствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также - переориентация трат — с путешествий на обустройство своих загородных участков. Продажи стройматериалов и товаров для ремонта с прошлого года выросли на 22%. При этом пользователи Авито чаще всего покупают инструменты, которые составляют 21% от общего числа продаж всех товаров категории, а также популярностью пользуются пиломатериалы с общей долей 9%», - говорит Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель» в Авито. .Число покупок дверей в апреле-мае на Авито выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость товара составила 7 000 рублей. Окна и материалы для балконов в июне приобретали на 41% чаще. Средний чек покупки составил 3 450 рублей. Продажи строительных инструментов за год выросли на 45%, их можно приобрести в среднем за 8 500 рублей. В Улан-Удэ двери стали покупать на 5% чаще, покупка товара обойдется в среднем в 9 260 рублей. Средняя стоимость окон и материалов для балконов в городе составила 3 650 рублей. Инструменты улан-удэнцы приобретали на 37% больше, чем в прошлом году, а их покупка обойдется в среднем в 8 715 рублей.Чтобы выбрать надежного продавца стройматериалов на Авито, эксперты советуют проверять профили по рейтингам и отзывам других покупателей. Кроме того, на площадке видна реальная история продаж в профиле и дата регистрации. Посмотреть объявления с товарами для ремонта и строительства только от продавцов с положительными отзывами можно, воспользовавшись фильтром «От 4 звезд».Популярность стройматериалов и расходников для ремонта среди россиян также растет. Больше всего выросли продажи крепежных изделий и электрики — в апреле-мае такие товары покупали в два раза и на 81% чаще соответственно. Средний чек покупки элементов для крепежа составил 970 рублей, при этом цена за год снизилась на 16%, а электрику можно было приобрести в среднем за 3 500 рублей. В Улан-Удэ крепежные элементы покупали в 2,2 раза чаще, средняя стоимость товара составила 405 рублей. Продажи электрики в городе выросли в 2,8 раза, покупка материалов обойдется в среднем в 1 425 рублей.Листовые материалы продавали на 75% чаще по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость товаров составила 1 420 рублей. Продажи товаров для отделки с прошлого года выросли на 66%, покупка материалов обойдется в среднем в 1 600 рублей. Количество сделок по продаже строительных смесей выросло на 61%, их средняя цена составила 1 360 рублей. В Улан-Удэ число покупок листовых материалов за год выросло на 51%, приобрести их можно в среднем за 1 880 рублей. Продажи товаров для отделки в городе выросли в 2,3 раза, их средняя стоимость составила 1 520 рублей. Строительные смеси приобретали на 40% чаще, покупка товара обойдется в среднем в 1 630 рублей.Лаки и краски по сравнению с прошлым годом покупали на 50% чаще, приобрести товары можно в среднем за 1 640 рублей. Товары для изоляции приобретали на 45% больше, а для строительства стен — на 13% чаще. Покупка таких стройматериалов обойдется в среднем в 1 140 рублей и 2 700 рублей соответственно. Материалы для стен с прошлого года подешевели на 36%. Продажи досок выросли на 75%, а бруса — на 61%. Средняя стоимость досок за м3 составила 12 900 рублей, с марта стоимость товара снизилась на 8%. Брус можно приобрести в среднем за 12 350 рублей за м3, что дешевле цены марта на 23% Лаки и краски улан-удэнцы покупали в 3,3 раза чаще, а товары для изоляции — на 46% больше. Средняя стоимость материалов в городе составила 1 385 рублей и 1 000 рублей соответственно. Покупка товаров для строительства стен обойдется в среднем в 3 735 рублей. Доски и брус в Улан-Удэ приобретали в 3,6 раза и на 86% чаще соответственно.Фото: «Номер один»