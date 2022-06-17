Общество 17.06.2022 в 15:40

В Улан-Удэ на День города ожидается теплая погода

Утром синоптики прогнозируют дождь
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на День города ожидается теплая погода
Завтра, 18 июня в Улан-Удэ отметят День города. По данным синоптиков, утром в городе пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух днем прогреется до +24,+26 градусов. Ветер ожидается в пределах 9-14 м/с.

Напомним, в рамках празднования 356-летия Улан-Удэ в городе запланировано множество мероприятий. Одним из самых зрелищных станет шествие тематических колонн на площади Советов под общей концепцией «Год здоровья и активного долголетия». Ожидается, что в шествии примут участие до 10 тысяч человек.

Вечером на главной площади Улан-Удэ состоится праздничный концерт, который завершится выступлением известного певца Хабиба и фейерверком.

Фото: «Номер один»
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