Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей с Днем города

Дорогие земляки! Уважаемые улан-удэнцы и гости столицы! От всей души поздравляю вас с Днем города! Столице Бурятии исполняется 356 лет.Этот добрый и светлый праздник объединяет всех, кто родился в Улан-Удэ, всех, кто связал с ним свою жизнь, для кого он стал родным и любимым. Главное богатство Улан-Удэ – это все мы, его жители! Все успехи и достижения Улан-Удэ – успехи каждого из нас, дорогие друзья!Всего за три года мы построили 19 детских садов, 5 новых корпусов школ и самую большую школу в Бурятии и на Дальнем Востоке. Мы благоустраиваем площади, скверы, придомовые территории. Ремонтируем дороги, планомерно модернизируем жилищно-коммунальное хозяйство. Устанавливаем спортивные площадки в каждом дворе, открываем в шаговой доступности стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы и многое другое. Это все наша с вами общая заслуга!Улан-Удэ динамично развивается, но при этом сохраняет свою уникальную культуру, историю, традиции. В этом заслуга каждого улан-удэнца. Каждого, кто дарит городу свой труд, любовь и заботу, каждого, кто верит в его успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие.Конечно, нам еще многое предстоит сделать. Но сегодня от нашего единства и стремления сделать город лучше зависит то, каким Улан-Удэ будет завтра. Пусть процветает наш любимый Улан-Удэ! Вместе мы сделаем наш город еще краше, лучше и интереснее!Желаю всем мира, добра и благополучия! Пусть каждый здесь будет счастлив, успешен и любим! С праздником, улан-удэнцы! С днем рождения, Улан-Удэ!Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.