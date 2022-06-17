Улан-удэнцам предлагают выиграть поездку на Байкал

В преддверии Дня города Улан-Удэнский городской Совет депутатов запустил медиапроект, посвященный интересным историческим фактам о городе.Необходимо следить за публикациями в течение 9 дней (11-19 июня) на официальной странице во Вконтакте и в Telegram-канале Горсовет Улан-Удэ.Необходимо внимательно читать все посты, ведь в них находятся подсказки. После 9 публикации будет опубликовано задание с вопросами.Победителем станет тот, кто первый правильно ответит на все вопросы в комментариях под постом с заданием.Итоги подведут уже 20 июня.Участник должен быть подписан:- на официальную страницу во Вконтакте «Горсовет Улан-Удэ»- телеграм-канал «Горсовет Улан-Удэ».Главный приз - поездка на Байкал.