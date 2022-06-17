Общество 17.06.2022 в 16:31

Улан-удэнцам предлагают выиграть поездку на Байкал

Для этого надо принять участие в викторине
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Улан-удэнцам предлагают выиграть поездку на Байкал
В преддверии Дня города Улан-Удэнский городской Совет депутатов запустил  медиапроект, посвященный интересным историческим фактам о городе.
 
Необходимо следить за публикациями в течение 9 дней (11-19 июня) на официальной странице во Вконтакте и в Telegram-канале Горсовет Улан-Удэ.

Необходимо внимательно читать все посты, ведь в них находятся подсказки. После 9 публикации будет опубликовано задание с вопросами.    
 
Победителем станет тот, кто первый правильно ответит на все вопросы в комментариях под постом с заданием.
 
Итоги подведут уже 20 июня.
 
Условия:

Участник должен быть подписан:

- на официальную страницу во Вконтакте «Горсовет Улан-Удэ»
- телеграм-канал «Горсовет Улан-Удэ».

Главный приз - поездка на Байкал.
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

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