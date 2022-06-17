В Улан-Удэ «Ярмарка здоровья» собрала полную площадь людей

Накануне перед праздниками День города и День медицинского работника в Улан-Удэ решили провести массовый осмотр горожан на «Ярмарке здоровья». На площади Советов организовали медицинский палаточный городок, где собрались представители практически всех медорганизаций города: городских поликлиник, больниц, центров здоровья, центра восточной медицины и т.д.

Несмотря на 30-градусную жару, желающих пройти бесплатное обследование оказалось очень много. В поте лица врачи принимали пациентов почти без перерывов – почти у каждой палатки образовались очереди по 15-20 человек. Официально мероприятие стартовало в 12 дня, но многие врачи начали вести прием уже с 10-11 утра.







«Сегодня мы в преддверии Дня Города проводим среди многочисленных коллективов медучреждений города комплексное обследование, которое включает в себя выявление факторов риска, сердечно-сосудистых заболеваний. В нашем центре также получают рекомендации по прохождению этого обследования. Как вы сами видите – ажиотаж очень большой. Востребованность в обследовании в центре здоровья очень высокая. Мы сегодня здесь уже с 10 часов утра начали прием, за два часа до открытия. Очень радует, что это все-таки востребовано, люди соскучились по такому виду мероприятий, по ярмаркам здоровья», - рассказала на мероприятии заведующая центрами здоровья при Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Оксана Цымбалюк.

На всех точках медорганизации вели учет пациентов. Врачи от центров здоровья приняли за весь день 87 человек. Цифры в других организациях также варьируются от 50 до 100 человек на каждый пункт. В общем, спрос оказался весьма высокий.







В основном проверить здоровье пришли пожилые улан-удэнцы. Молодых людей можно было увидеть около палатки Центра профилактики и борьбы со СПИДом – здесь волонтеры устраивали познавательные мини-опросы, викторины, где за правильные ответы горожане получали призы.

«Сегодня мы поставили здесь палатку, жители проходят у нас экспресс-тестирование. Оно бесплатное, анонимное, результаты получают через 10-15 минут. Также, наши волонтеры и специалисты медцентра на протяжении всего мероприятия задавали различные вопросы горожанам, где жители могли получить подарки, призы за правильные ответы. У нас сегодня прошли экспресс-тестирование 101 человек. Конечно, работники очень устали, особенно наши волонтеры, которые ходили и завлекали народ. Работать начали с 11:00 утра. У нас, кстати, проходит набор волонтеров, ждем всех желающих присоединиться!» - поделилась Намжилма Гомбоева, специалист по связям с общественностью ГБУЗ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом".

Как поделился, ярмарка полезна тем, что здесь врачи могут провести профилактический осмотр, опрос пациентов и дать рекомендации, в какой области горожанину следует обязательно провериться. Кроме того, на мероприятии вели прием врач-уролог и врач-невролог от больницы.

«Мы начали работать с 11 часов до официального начала, текучка людей была огромная. Наши врачи отработали практически без перерыва. День, конечно, жаркий, но народу помогать надо! Мы просто делаем то, чему мы учились – помогать людям. И в преддверии Дня медицинского работника, я бы хотел поздравить всех наших коллег, вообще всех медицинских работников: врачей, средний и младший медперсоналы, и, конечно, наших санитарочек, уборщиц, весь технический персонал. Поздравляю! Хотелось бы пожелать всем удачи, терпения, и самое главное – здоровья», - обратился Михаил Занаев.



фото: "Номер один"