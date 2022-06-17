Общество 17.06.2022 в 17:03

Бурятия будет сотрудничать со Старобешевским районом ДНР

Республика уже передала району  КаМаз, грузовой автомобиль с краном,  «Газель» и 30 компьютеров
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Текст: Номер один
Бурятия будет сотрудничать со Старобешевским районом ДНР
Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом накануне во время поездки в ДНР, сообщил сегодня он в соцсетях.
А также подробно рассказал о впечатлениях и о задачах Бурятии в помощи жителям Донбасса.

«Сейчас наша страна помогает ДНР и ЛНР, а также и другим освобожденным территориям. За регионами России закрепляются территории, которым регионы помогают восстанавливаться. За нами Старобешевский район. Район не большой, чуть меньше 50 тыс жителей. И не подвергшийся сильным разрушениям. Но обстрелы идут даже сейчас. Пока мы там были, мы слышали звуки разрывов. Не близко к райцентру, но все равно хорошо слышно. Не зная, что это, можно принять их просто за раскаты грома от грозы. В дороге видели действующий большой пожар в лесной полосе от обстрела.



Жители района, с кем успели пообщаться, конечно, очень ждут прихода России. У них в разговоре регулярно проскальзывает: «Скорее бы референдум». Люди устали и натерпелись. Подписанное соглашение и начало нашего взаимодействия - начало новой жизни для них. Сейчас в их глазах мы олицетворяем не Бурятию, в нас они видят, что к ним пришла Россия! И мы не можем их подвести. Главная особенность района, бросающаяся в глаза, это отсутствие мужчин. Большая часть мужчин всех возрастов у них мобилизована, и находится на передовой.

В районе, в общем-то, хорошо известные и нам проблемы. Износ инфраструктуры, протекающие крыши школ и детских садов, нехватка водоснабжения, разбитые дороги и пр. Только у нас есть постоянная поддержка и помощь президента, правительства, а также поддержка по линии Дальневосточного федерального округа. А им, по сути, и обратиться некуда, поскольку вся Донецкая народная республика восемь лет живет в режиме войны и экономической блокады.



Мы только в этом году проводим капитальный ремонт 55 школ, а у них, чтобы хотя бы крыльцо подкрасить, есть только женщины преподаватели не молодого возраста.

Но при этом надо отметить, что настрой у людей боевой. Нет уныния, депрессии или каких-то пораженческих настроений. Все улыбаются, на разрывы снарядов даже голову не поворачивают - привыкли. Делают, что могут, и твердо стоят на ногах. И еще очень стесняются, когда просят помощи. Вернее, они ее даже не просят. Единственное, о чем прямо сказали, это про дороги. Десяток лет к большинству местных дорог никто не подходил, да еще и тяжелая бронетехника ходит. Всё остальное узнавали через расспросы и разговоры. Сильные и скромные люди.

В рамках соглашения мы будем помогать делать ремонт дорог, отремонтируем кровлю в пяти школах, чтоб на голову детям вода не текла. Поможем с подготовкой к зиме, с поставкой оргтехники и пр. В настоящее время мы передали району самосвал КаМаз, грузовой автомобиль с краном манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы.



Финансирование мероприятий будет частично за счет нашего бюджета, спонсорской помощи, а также в виде поддержки федерального бюджета (в ближайшие две недели нам поступит дополнительная субсидия из федерального бюджета).

Также надо отметить, что мы не одни отвечаем за взаимодействие с районом. Все дальневосточные регионы (кроме Забайкальского края, Чукотки и Еврейской области) получили свои территории. И Юрий Петрович Трутнев осуществляет общее руководство нашей работой. И не только руководство, но и поддержку, как организационную, так и финансовую. Когда мы там были, Ю.П.Трутнев лично объехал все подшефные территории. Мы также встретились с полпредом. Вместе с главой района доложили ему о проводимой работе и плане первоочередных мероприятий.

У нас в республике 21 район и столица - город Улан-Удэ. Теперь можно сказать, что к нам добавился еще один район. Только для нас Старобешевский район - это еще один район, а мы для них - это Россия! И беззаветную веру этих людей в Россию мы не должны подвести».

Фото: Telegram/Алексей Цыденов
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