Общество 17.06.2022 в 17:28
Бурятия опять упустила субсидию на раздельный сбор мусора
Причиной отказа стало несоответствие заявки критериям конкурсного отбора
Текст: Иван Иванов
Бурятия вновь не получит федеральную субсидию на закуп контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Комиссия Минприроды России отклонила заявку республики на предоставление финансирования в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО», входящего в состав национального проекта «Экология».
Как сообщил информированный источник в правительстве Бурятии, причиной отказа стало несоответствие заявки критериям конкурсного отбора. А именно – отсутствие в республике утвержденного регионального проекта по внедрению раздельного сбора ТКО. Очевидно, что разработать такой проект давно должно было Министерство природных ресурсов и экологии РБ. Но, как видим, никакого проекта нет. В итоге раздельный сбор мусора в Бурятии остается виртуальным и фигурирует лишь в пиар-мероприятиях отдельных высокопоставленных чиновников и лозунгах где-то «отдыхающего» уже более месяца директора регоператора «ЭкоАльянс», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина.
Между тем, заявки соседних регионов – Иркутской области и Забайкальского края – одобрены конкурсной комиссией, им будет предоставлено финансирование. В прошлом году иркутяне уже закупили 740 контейнеров для раздельного сбора ТКО на средства федеральной субсидии. Как сообщила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова, значительная часть контейнеров установлена на специально оборудованных площадках в населенных пунктах Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкала, привлекательных для туристов: Байкальске, Слюдянке, Ольхонском районе.
Однако Бурятия в 2021 году также «пролетела» мимо федерального финансирования, столь необходимого для наших туристических «оазисов». Теперь история повторилась. Нерасторопность руководства Минприроды РБ на протяжении уже многих лет дорого обходится экономике и чистоте окружающей среды в республике, в том числе в ЦЭЗ Байкала.
Фото: «Номер один»
Как сообщил информированный источник в правительстве Бурятии, причиной отказа стало несоответствие заявки критериям конкурсного отбора. А именно – отсутствие в республике утвержденного регионального проекта по внедрению раздельного сбора ТКО. Очевидно, что разработать такой проект давно должно было Министерство природных ресурсов и экологии РБ. Но, как видим, никакого проекта нет. В итоге раздельный сбор мусора в Бурятии остается виртуальным и фигурирует лишь в пиар-мероприятиях отдельных высокопоставленных чиновников и лозунгах где-то «отдыхающего» уже более месяца директора регоператора «ЭкоАльянс», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина.
В Бурятии практически отсутствует сортировка ТКО (из двух станций в Улан-Удэ одна до сих пор не запущена, а вторая работает далеко не на полную мощность) и переработка вторичного сырья, нет условий для раздельной утилизации того, что нельзя переработать.
Однако Бурятия в 2021 году также «пролетела» мимо федерального финансирования, столь необходимого для наших туристических «оазисов». Теперь история повторилась. Нерасторопность руководства Минприроды РБ на протяжении уже многих лет дорого обходится экономике и чистоте окружающей среды в республике, в том числе в ЦЭЗ Байкала.
Фото: «Номер один»
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