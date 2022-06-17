Общество 17.06.2022 в 17:28

Бурятия опять упустила субсидию на раздельный сбор мусора

Причиной отказа стало несоответствие заявки критериям конкурсного отбора
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Текст: Иван Иванов
Бурятия опять упустила субсидию на раздельный сбор мусора
Бурятия вновь не получит федеральную субсидию на закуп контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Комиссия Минприроды России отклонила заявку республики на предоставление финансирования в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО», входящего в состав национального проекта «Экология».

Как сообщил информированный источник в правительстве Бурятии, причиной отказа стало несоответствие заявки критериям конкурсного отбора. А именно – отсутствие в республике утвержденного регионального проекта по внедрению раздельного сбора ТКО. Очевидно, что разработать такой проект давно должно было Министерство природных ресурсов и экологии РБ. Но, как видим, никакого проекта нет. В итоге раздельный сбор мусора в Бурятии остается виртуальным и фигурирует лишь в пиар-мероприятиях отдельных высокопоставленных чиновников и лозунгах где-то «отдыхающего» уже более месяца директора регоператора «ЭкоАльянс», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина.

В Бурятии практически отсутствует сортировка ТКО (из двух станций в Улан-Удэ одна до сих пор не запущена, а вторая работает далеко не на полную мощность) и переработка вторичного сырья, нет условий для раздельной утилизации того, что нельзя переработать. 

Между тем, заявки соседних регионов – Иркутской области и Забайкальского края – одобрены конкурсной комиссией, им будет предоставлено финансирование. В прошлом году иркутяне уже закупили 740 контейнеров для раздельного сбора ТКО на средства федеральной субсидии. Как сообщила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова, значительная часть контейнеров установлена на специально оборудованных площадках в населенных пунктах Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкала, привлекательных для туристов: Байкальске, Слюдянке, Ольхонском районе.

Однако Бурятия в 2021 году также «пролетела» мимо федерального финансирования, столь необходимого для наших туристических «оазисов». Теперь история повторилась. Нерасторопность руководства Минприроды РБ на протяжении уже многих лет дорого обходится экономике и чистоте окружающей среды в республике, в том числе в ЦЭЗ Байкала.

Фото: «Номер один»
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