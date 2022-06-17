Бурятия попадет под сильные ливни

В Бурятии сегодня вечером по юго-западу, а 18 июня по республике ожидаются сильные дожди, грозы, местами град, при грозах порывы до 20 метров в секунду, сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра.Ночью 18 июня по юго-западу и южному Прибайкалью местами очень сильные дожди, сильные ливни.Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности. При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток. А лучше уточнить прогноз погоды, в случае ее ухудшения, по возможности, оставаться дома или в укрытии.Телефон спасения - «101» или «112».Фото: 03.mchs.gov.ru