Общество 17.06.2022 в 17:41

В известном мультфильме «Смешарики» рассказали о Бурятии

Ворон Кар-Карыч вспоминал, как он гостил в республике и участвовал в Сурхарбане
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В известном мультфильме «Смешарики» рассказали о Бурятии

В известном российском мультфильме «Смешарики» (Возрастное ограничение 6+) на неделе вышла серия про Бурятию. В ее начале персонажи Крош, Ежик и Нюша учатся стрелять из лука. Позднее к ним присоединяется старый ворон Кар-Карыч, который с первого выстрела попадает в мишень. Ребята интересуются, где он научился так стрелять.


 «Я когда-то гостил в Бурятии! Буряты научили меня стрелять из лука. Я даже участвовал с в соревнованиях на празднике Сурхарбан, который переводится как «Стрельба в сур» - так у них мишень называется!», - рассказал ворон Кар-Карыч.

 Серия называется «Лучший лучник». Мультфильм показали в рамках проекта «Азбука дружбы народов». В ней также упомянули бурятское гостеприимство.


 «У бурят есть интересный обычай – гостевание. Ты можешь прийти в гости даже без приглашения, и хозяева будут тебе рады, вкусно накормят. А готовить буряты любят и умеют! Так и ходят все в гости из дома в дом, потому что гостевание. И танец у них замечательный, ехор называется – бурятский хоровод», - вспоминает Кар-Карыч.


фото: скриншот из мультфильма "Смешарики" : серия "Лучший лучник"

Теги
мультфильм сурхарбан бурятия народ

Все новости

В известном мультфильме «Смешарики» рассказали о Бурятии
17.06.2022 в 17:41
Бурятия попадет под сильные ливни
17.06.2022 в 17:30
Бурятия опять упустила субсидию на раздельный сбор мусора
17.06.2022 в 17:28
В пригороде Улан-Удэ из-за кошки ввели режим ЧС
17.06.2022 в 17:19
В Бурятии пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину
17.06.2022 в 17:17
Бурятия будет сотрудничать со Старобешевским районом ДНР
17.06.2022 в 17:03
В Улан-Удэ «Ярмарка здоровья» собрала полную площадь людей
17.06.2022 в 16:56
Улан-удэнцам предлагают выиграть поездку на Байкал
17.06.2022 в 16:31
В Бурятии сельчанин убил приехавшего ему на помощь приятеля
17.06.2022 в 16:21
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений
17.06.2022 в 15:54
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
Бурятия попадет под сильные ливни
Штормовое предупреждение распространил региональный главк МЧС
17.06.2022 в 17:30
Бурятия опять упустила субсидию на раздельный сбор мусора
Причиной отказа стало несоответствие заявки критериям конкурсного отбора
17.06.2022 в 17:28
Бурятия будет сотрудничать со Старобешевским районом ДНР
Республика уже передала району  КаМаз, грузовой автомобиль с краном,  «Газель» и 30 компьютеров
17.06.2022 в 17:03
В Улан-Удэ «Ярмарка здоровья» собрала полную площадь людей
У каждой палатки врачей можно было увидеть длинные очереди – желающих пройти бесплатный осмотр оказалось много
17.06.2022 в 16:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru