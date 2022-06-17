В известном мультфильме «Смешарики» рассказали о Бурятии

В известном российском мультфильме «Смешарики» (Возрастное ограничение 6+) на неделе вышла серия про Бурятию. В ее начале персонажи Крош, Ежик и Нюша учатся стрелять из лука. Позднее к ним присоединяется старый ворон Кар-Карыч, который с первого выстрела попадает в мишень. Ребята интересуются, где он научился так стрелять.







«Я когда-то гостил в Бурятии! Буряты научили меня стрелять из лука. Я даже участвовал с в соревнованиях на празднике Сурхарбан, который переводится как «Стрельба в сур» - так у них мишень называется!», - рассказал ворон Кар-Карыч.

Серия называется «Лучший лучник». Мультфильм показали в рамках проекта «Азбука дружбы народов». В ней также упомянули бурятское гостеприимство.







«У бурят есть интересный обычай – гостевание. Ты можешь прийти в гости даже без приглашения, и хозяева будут тебе рады, вкусно накормят. А готовить буряты любят и умеют! Так и ходят все в гости из дома в дом, потому что гостевание. И танец у них замечательный, ехор называется – бурятский хоровод», - вспоминает Кар-Карыч.

фото: скриншот из мультфильма "Смешарики" : серия "Лучший лучник"