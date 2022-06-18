Председатель горсовета Улан-Удэ поздравляет жителей с Днем города

Дорогие улан-удэнцы! Уважаемые гости! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днем города! За минувшие 356 лет из небольшого казачьего острога Улан-Удэ превратился в столицу Бурятии, стал центром политической, деловой, научной и культурной жизни региона.

Наш уютный и красивый город на берегу двух рек никого не оставляет равнодушным. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, хранит в своем сердце частицу его доброты и душевного тепла. В неповторимом облике столицы гармонично соединяются богатство многонациональной культуры, история и современность. Сегодня Администрацией города Улан-Удэ и депутатами Улан-Удэнского городского Совета много усилий направляется на то, чтобы сделать наш любимый город еще более привлекательным и удобным для жизни, чтобы люди имели достойную работу, жилье, наши дети учились в хороших школах и посещали детские сады.

Решением городского Совета депутатов 2022 год в Улан-Удэ объявлен Годом здоровья и активного долголетия, поэтому особое внимание со стороны городской администрации и горсовета уделяется старшему поколению. Мы все очень любим наш город и с радостью отметим 356 (триста пятьдесят шестой) день рождения.

Дорогие друзья! Пусть сегодняшний праздник подарит всем нам радость и ощущение душевного подъема, поможет каждому почувствовать себя членом большой семьи, имя которой – Улан-Удэ. От всей души желаю, чтобы наш город всегда был цветущим и красивым, а жизнь горожан - счастливой и благополучной! Здоровья вам, успехов и добра!