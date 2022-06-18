В Улан-Удэ мать и маленький ребенок пострадали при взрыве газа от самогонного аппарата

В Улан-Удэ 17 июня вечером 40-летняя женщина, проживающая с мужем и двумя детьми в трехкомнатной квартире по улице Юного Коммунара, установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства для изготовления спиртосодержащей продукции. После этого она с четырехгодовалым сыном пошла на улицу, оставив аппарат без присмотра.Вернувшись домой после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время произошел хлопок газа, который накопился в результате работы самогонного аппарата. Пожара не последовало, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В настоящее время мать и ребенок с ожогами рук, ног, лица госпитализированы. Они находятся в реанимации в состоянии средней тяжести. Медиками делается все возможное для сохранения здоровья пациентов, рассказали в минздраве республики.Проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: buryatia.sledcom.ru