Общество 18.06.2022 в 00:43

В Улан-Удэ мать и маленький ребенок пострадали при взрыве газа от самогонного аппарата

Обстоятельства травмирования выясняются в рамках доследственной проверки
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В Улан-Удэ мать и маленький ребенок пострадали при взрыве газа от самогонного аппарата
В Улан-Удэ 17 июня вечером 40-летняя женщина, проживающая с мужем и двумя детьми в трехкомнатной квартире по улице Юного Коммунара, установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства для изготовления спиртосодержащей продукции. После этого она с четырехгодовалым сыном пошла на улицу, оставив аппарат без присмотра.

Вернувшись домой  после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время произошел хлопок газа, который накопился в результате работы самогонного аппарата. Пожара не последовало, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В настоящее время мать и ребенок с ожогами рук, ног, лица госпитализированы. Они находятся в реанимации  в состоянии средней тяжести. Медиками делается все возможное для сохранения здоровья пациентов, рассказали в минздраве республики.

Проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: buryatia.sledcom.ru


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