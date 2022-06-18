Общество 18.06.2022 в 11:38

Где в Улан-Удэ отметить День города

Мастер-классы, концерты и фестивали – на каких площадках города пройдут празднования
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Текст: Евгения Гармаева
Где в Улан-Удэ отметить День города

Сегодня, 18 июня, в разных точках столицы Бурятии пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города. Торжественное открытие праздника уже началось в 11 утра на площади Советов. Однако, это не единственное место, где можно развеяться.

Так, на площади Революции в 14.00 пройдет фестиваль интеллекта «Мысли в городе».

Затем, Музей истории города Улан-Удэ приглашает с 14:00-20:00 на Market place, а также мастер-класс «Дудлинг». Вдобавок, художница Дарья Ануфриева расскажет и покажет как с помощью линейной графики рисовать на интуитивном уровне. Затем, в 20:00 выступит кавер-группа "Ветра". Место проведения: Республиканская Типография, ул. Борсоева 13/2 (3 этаж).

А в 15 ч в парке культуры и отдыха им. С.Н. Орешкова стартует анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка». Это необычный проект с историческими реконструкциями и атмосферой ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19 века, проходивших в городе Верхнеудинске. Территория парка представит собой большую ярмарку с торговыми рядами предприятий и индивидуальных предпринимателей города и республики.

В это время, в 15.00ч, в парке культуры и отдыха «Юбилейный» и парке культуры и отдыха «Кристальный» начнутся праздничные программы «Улан-Удэнский вернисаж» и «Улан-Удэ – город спорта». В парке культуры и отдыха им. Д.Ж. Жанаева в 17.00 состоится театрализованная концертно-развлекательная программа «Город профессий».

В парках и на спортивных площадках города пройдут соревнования по футболу и минифутболу, пионерболу, легкой атлетике, лапте и другим видам спорта.

В 19.00 на площадь Советов развернут яркий концерт с участием творческих коллективов города. Гостем праздника станет популярный певец Хабиб, который исполнит для жителей и гостей города свои самые хитовые композиции.

Завершится праздник Музыкальным фейерверком в 23.00 час. Там же, на центральной площади города – площади Советов.

фото: правительство РБ



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