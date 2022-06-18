Общество 18.06.2022 в 14:28

Владимир Палов: «День города – это наш общий праздник»

Председатель Народного Хурала поздравил жителей с днем рождения Улан-Удэ
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Текст: Станислав Сергеев
Владимир Палов: «День города – это наш общий праздник»
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов выступил на площади Советов с поздравлением, посвященным празднованию в Улан-Удэ Дня города.

«День города – это наш общий праздник. Он объединяет всех, кто здесь родился, кто приехал сюда жить и работать, кто любит свой город и работает на его благо. Мы гордимся столицей нашей республики, ее славной историей, ее успехами и достижениями. А самое главное – гордимся многонациональным народом, который вкладывает свой труд в развитие города»

- отметил Владимир Павлов.
Председатель республиканского парламента отметил, что столица Бурятии — это один из уникальных самобытных городов нашей страны, духовный центр российского буддизма. Улан-Удэ обладает богатым историко-культурным наследием и туристическим потенциалом, является ярким примером межконфессионального и межнационального согласия и понимания, является образцом для всех муниципальных образований республики.

- Депутаты Народного Хурала обращают особое внимание на развитие города Улан-Удэ. В рамках сотрудничества республиканского парламента и города Улан-Удэ создана комиссия по социально-экономическому развитию, в которую входит 27 депутатов Народного Хурала. Народный Хурал и впредь будет уделять приоритетное внимание взаимодействию с муниципальной властью города Улан-Удэ, - отметил Владимир Павлов. - Наш город с уверенностью смотрит в будущее. А значит, будут новые достижения, новые успехи и яркие перспективы. Желаю нашему городу процветания, жителям – крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья и плодотворной совместной работы.

На праздновании выступили глава республики Алексей Цыденов, мэр города Игорь Шутенков и председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев, которые также поздравили горожан с праздником.

Праздник начался на площади Советов с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты мое вдохновение». Затем состоялось праздничное шествие по тематическим колонами: Октябрьского района «Здоровая семья – здоровый город», Железнодорожного района «Спорт – норма жизни», Советского района «Город будущего». Все они представляли различные организации города, крупнейшие предприятия всех сфер деятельности. Праздничная программа продлится до конца дня и завершится фейерверком.

Фото: администрация Улан-Удэ
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