Общество 18.06.2022 в 15:35

Столицу Бурятии атаковали гусеницы-вредители

Соцсети Улан-Удэ заполонили жалобы на пораженные насекомыми деревья
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Текст: Евгения Гармаева
Столицу Бурятии атаковали гусеницы-вредители

В Улан-Удэ дачники и обычные горожане бьют тревогу в социальных сетях: уже несколько недель в разных уголках города и пригорода замечают деревья, кишащие неизвестными гусеницами. В основном насекомых замечают на плодовых деревьях. На многочисленных фотографиях в разных пабликах можно заметить, что из-за обилия гусениц деревья как будто покрыты паутиной.

«Что происходит? Таким темпом от деревьев останутся стволы... Почему никто не принимает меры? Фото с ул. Октябрьская», - пишет житель, приложив фотографию в популярном паблике «Аноним 03».


«У нас у соседей тоже яблоня такая. И они уже на забор перебрались. Выглядит жутко», - пишет жительница Левого берега.

«К посту о вредителях… Так же, в прошлом году ранетку атаковали гусеницы. За два дня ими было съедено 4-х метровое дерево. Листья потом отросли, но урожаюя не было», - пишут в соцсетях, приложив фотографию.


«Улицы Бабушкина и Трубачеева, яблони в паутине. Просим принять меры, пока эти гусеницы не расползались по всему городу», - пишет другой житель.

Вдобавок, пользователи сообщают, что подобная ситуация на Элеваторе, в центре города, на бульваре Карла Маркса и т.д.


Напомним, как информировал «Номер один», в Улан-Удэ наблюдается значительное количество очагов поражения деревьев - яблони и черемухи - горностаевой молью.

«Периодически этот вредитель появляется на улицах нашего города и в соседних регионах. В настоящее время сотрудники нашего учреждения усиленно проводят обработку поражённых деревьев на общественных территориях города. Объём поражения ОЧЕНЬ большой. Сухая и жаркая погода способствует распространению вредителя. Убедительно просим предприятия всех форм собственности, УК, ТСЖ, собственников территорий обратить пристальное внимание на зелёные насаждения и незамедлительно принять необходимые меры. В случае несвоевременного принятия мер возможна гибель огромного количества растений. Только вместе мы сможем остановить нашествие вредителя», - предупредили в ведомстве.

Как сообщают в социальных сетях Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, на данный момент специалисты выявляют лучшие методы для борьбы с насекомыми.


Фото: Номер один, "Аноним 03"
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Россельхознадзор бурятия вредители

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