В Улан-Удэ застопорилась уборка старых покрышек с улиц

«Хотелось бы обратиться к нашей уважаемой администрации по поводу покрышек, которые убирали в мае с детских площадок и показывали по новостям. А теперь к реальности - всю снятую резину с дворов в 41 и 42 квартале свезли и бросили на углу у Шумяцкого 14, которая теперь лежит под жарой и дождем. Рядом бегают дети, которые спускают ее с горки под идущие машины и пешеходов»,

- пишет горожанин.