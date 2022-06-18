Общество 18.06.2022 в 20:48
В Улан-Удэ застопорилась уборка старых покрышек с улиц
Старые шины свалили в большие кучи в разных районах города, но не вывезли до сих пор
Текст: Евгения Гармаева
Как писал "Номер один", в апреле 2022 года администрация Октябрьского района выступила с инициативой провести акцию по борьбе со старыми шинами, в массовом порядке вкопанными у детских игровых площадок, вдоль тротуаров, в зонах озеленения и т. д. Акцию назвали «Город без покрышек». Она проходила с 11 по 20 апреля. Администрации всех трех районов города определили точки сбора этих старых шин. Второй этап акции проходил с 15 мая. В мэрии Улан-Удэ тогда сообщили, что Республиканским мусороперерабатывающим заводом будет произведен вывоз покрышек с точек сбора.
С тех пор прошло уже два месяца, но многие кучи покрышек так и остались лежать на своих местах. Сегодня в местном паблике "Весь Улан-Удэ" опубликовали обращение от местного жителя, который напомнил об обещании разобраться с откопанными автошинами.
Впрочем, нашлись и те, кто пристыдил автора. "А что мешает самим увезти? Мы сами увезли и никого не ждали", "Принимают бесплатно только кто повезёт. ТОС же за свои деньги не будет машину заказывать", - пишут там же.
При этом, ранее информировали, что за два месяца удалось собрать 149 тонн старых шин. Возможно, до упомянутых улиц еще не дошла очередь. Остается надеяться, что ситуация разрешится оперативно.
Как сообщалось ранее, горожане могут бесплатно сдать шины на утилизацию по следующим адресам:
– с. Нижний Саянтуй, урочище Березняк, 1/1 (территория завода);
– пр. Автомобилистов, 5к1 (контейнер);
– ул. Бабушкина, 190а (контейнер);
– ул. Кабанская, 54в (контейнер);
– ул. Комарова, 119г (контейнер).
фото: "Весь Улан-Удэ"
С тех пор прошло уже два месяца, но многие кучи покрышек так и остались лежать на своих местах. Сегодня в местном паблике "Весь Улан-Удэ" опубликовали обращение от местного жителя, который напомнил об обещании разобраться с откопанными автошинами.
В комментариях многие жители присоединились к сообщению автора: "У нас в 47 квартале тоже лежит огромная куча, больше чем на этой фотке. Куча лежит рядом с детской площадкой", "По всему городу такие кучи! Кто их должен вывозить? Пусть бы тогда во дворах на своих старых местах лежали бы".
«Хотелось бы обратиться к нашей уважаемой администрации по поводу покрышек, которые убирали в мае с детских площадок и показывали по новостям. А теперь к реальности - всю снятую резину с дворов в 41 и 42 квартале свезли и бросили на углу у Шумяцкого 14, которая теперь лежит под жарой и дождем. Рядом бегают дети, которые спускают ее с горки под идущие машины и пешеходов»,- пишет горожанин.
Впрочем, нашлись и те, кто пристыдил автора. "А что мешает самим увезти? Мы сами увезли и никого не ждали", "Принимают бесплатно только кто повезёт. ТОС же за свои деньги не будет машину заказывать", - пишут там же.
При этом, ранее информировали, что за два месяца удалось собрать 149 тонн старых шин. Возможно, до упомянутых улиц еще не дошла очередь. Остается надеяться, что ситуация разрешится оперативно.
Как сообщалось ранее, горожане могут бесплатно сдать шины на утилизацию по следующим адресам:
– с. Нижний Саянтуй, урочище Березняк, 1/1 (территория завода);
– пр. Автомобилистов, 5к1 (контейнер);
– ул. Бабушкина, 190а (контейнер);
– ул. Кабанская, 54в (контейнер);
– ул. Комарова, 119г (контейнер).
фото: "Весь Улан-Удэ"
Тегипокрышки шины администрация