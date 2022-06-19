Общество 19.06.2022 в 12:07

Владимир Путин открыл новый корпус онкодиспансера в Улан-Удэ

В Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным
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Текст: Станислав Сергеев
Владимир Путин открыл новый корпус онкодиспансера в Улан-Удэ
В столице Бурятии наконец-то состоялось долгожданное открытие нового корпуса онкологического диспансера. На площади 18 тыс. кв.м. развернулись 5 клинических отделений: отделение опухолей молочной железы и кожи, онкогинекологии, отделение абдоминальной онкологии, отделение торакальной онкологии, отделение онкоурологии и отделение анестезиологии и реанимации.

Мощности увеличились с 2,5 тысяч до 4,5 тысяч операций в год, а число хирургических коек - со 100 до 150 коек. 

Для пациентов предусмотрены 2-местные и 1-местные палаты с системой вызова медицинского персонала. Есть палаты для маломобильных граждан. В каждой палате стоит телевизор, холодильник и многофункциональные кровати.

Для поддержки пациентов и их родных в новом корпусе предусмотрено место для уединения - молельные комнаты. Сюда можно будет приглашать священнослужителей, каждый сможет помолиться или побыть в одиночестве в любое время суток.

В открытии объекта по видеосвязи принял участие президент страны Владимир Путин.

- Наша задача – повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь изменения к лучшему, позитивную динамику. Особенно это касается жителей малых городов, посёлков, людей старшего поколения, семей с детьми, - говорил президент. - Несмотря на текущие сложности, в полном объёме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских пунктов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь.

Также среди участников открытия был и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который рассказал о важности реализации программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими проблемами у населения.

- Ключевой, конечно же, момент – это ранняя диагностика. Ежегодно цифры постановки диагноза на ранних стадиях растут, несмотря на то что ковид, конечно же, вносил свои коррективы. Возможность в том числе проведения массовых исследований лёгких позволила нам улучшить состояние диагностики и раннюю выявляемость, - отметил министр.

По словам главного врача онкодиспансера Инессы Шагдуровой, открытия нового корпуса Бурятия ждала более 10 лет.

- В 2019 году открыта новая современная поликлиника. Сегодня, благодаря открытию нового хирургического корпуса, у нас появилась возможность оказывать онкологическую помощь полного цикла – от диагностики до лечения, - сказала она. - Благодаря строительству появились новые хирургические койки, открылись новые отделения, появились комфортные, оснащённые современным оборудованием реанимационные и операционные залы. Всё это позволит нам увеличить количество операций с 2500 до 4500 операций в год.

Как отметил глава республики Алексей Цыденов, онкодиспансер – не единственный крупный проект в области медицины в Бурятии.

- У нас еще параллельно сейчас строится центр ядерной медицины. Уже установлен циклотрон для производства таргетированных радиофармпрепаратов, установлен ПЭТ-сканер, осенью мы запускаемся. В итоге у нас становится кластер самый современный в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Для наших жителей, жителей республики, для жителей из соседних регионов становится доступна высокотехнологичная помощь, - сказал глава Бурятии. - Мы становимся востребованы и на международном уровне. Для примера: жители Монголии, которые имеют деньги, которые могут выбирать лучшие центры лечения в мире, сейчас ездят на лечение в Южную Корею, но они оценили наш потенциал, и уже сейчас у нас есть предварительные заявки. То есть мы вышли на уровень не хуже, а по каким-то параметрам и лучше, чем Южная Корея.

- Алексей Самбуевич, Вам тоже слова благодарности хочу передать. Вы уделяете этому постоянное внимание и правильно делаете. Вот видите, общий результат получается, - отметил президент страны.
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