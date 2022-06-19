Общество 19.06.2022 в 14:33

Мэр Читы посвятил Улан-Удэ стихотворение собственного сочинения

Такой подарок Евгений Ярилов сделал столице Бурятии ко Дню города
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Текст: Станислав Сергеев
Мэр Читы посвятил Улан-Удэ стихотворение собственного сочинения
Произведение мэра Читы Владимира Ярилова, посвященное Улан-Удэ, опубликовал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мэр города Читы Евгений Ярилов специально в честь праздника написал стихи, посвящённые Улан-Удэ. Публикую как есть.

«Я посвящаю стих тебе, Улан-Удэ,
Сюда приехал я к друзьям и братьям,
С которыми давно в одной узде,
Которых не устану уважать я.
 
Здесь двух сестёр - Уду и Селенгу, 
Природа-мать в один поток смешала,
Чтоб те, объединившись на бегу,
Вдвоем текли до батюшки Байкала.
 
Здесь глубиной пронзает неба синь,
Ласкает ноздри ароматов россыпь,
Когда с Байкала грозный Баргузин,
Привет степных цветов тебе приносит.
 
Степей здесь радуют обширные просторы,
Стоит стеной могучий хвойный лес,
Улыбки девушек с красивым взором,
Глаза озёр под вечный цвет небес.
 
Здесь красит небо Селенги закат
И Мандрик солнца замедляет ход,
Казачьих песен слышен плавный лад,
И ёхор зазывает в хоровод.
 
Здесь Будда уживается с Иисусом,
И здесь в почёте мудрый Магомет, 
Смесь разных вер живет, и разных вкусов,
И вечный мир - от прадедов завет.
 
Здесь чувствуется крепкая рука
В веках объединенного народа,
Здесь строят город крепко, на века,
И город хорошеет год от года.
 
И пусть история твоя, сосед,
Несёт тебя к твоей безбрежной дали
И чтобы никогда не знал ты бед,
Чтоб твои дети в мире процветали.
 
Три с половиной сотни - не предел,
Ведь сделан на века уже задел,
Бурхадай ундэр хухэ тэнгэридэл
Мунхэ байгыш – сосед Улан-Удэ!»

Напомним, вчера в столице Бурятии после долгого «ковидного» перерыва прошли масштабные празднования в честь Дня города. В одном только шествии на площади Советов приняли участие около 10 тысяч горожан. В этот день Улан-Удэ исполнилось 356 лет.

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