Мэр Читы посвятил Улан-Удэ стихотворение собственного сочинения

Произведение мэра Читы Владимира Ярилова, посвященное Улан-Удэ, опубликовал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.«Мэр города Читы Евгений Ярилов специально в честь праздника написал стихи, посвящённые Улан-Удэ. Публикую как есть.«Я посвящаю стих тебе, Улан-Удэ,Сюда приехал я к друзьям и братьям,С которыми давно в одной узде,Которых не устану уважать я.Здесь двух сестёр - Уду и Селенгу,Природа-мать в один поток смешала,Чтоб те, объединившись на бегу,Вдвоем текли до батюшки Байкала.Здесь глубиной пронзает неба синь,Ласкает ноздри ароматов россыпь,Когда с Байкала грозный Баргузин,Привет степных цветов тебе приносит.Степей здесь радуют обширные просторы,Стоит стеной могучий хвойный лес,Улыбки девушек с красивым взором,Глаза озёр под вечный цвет небес.Здесь красит небо Селенги закатИ Мандрик солнца замедляет ход,Казачьих песен слышен плавный лад,И ёхор зазывает в хоровод.Здесь Будда уживается с Иисусом,И здесь в почёте мудрый Магомет,Смесь разных вер живет, и разных вкусов,И вечный мир - от прадедов завет.Здесь чувствуется крепкая рукаВ веках объединенного народа,Здесь строят город крепко, на века,И город хорошеет год от года.И пусть история твоя, сосед,Несёт тебя к твоей безбрежной далиИ чтобы никогда не знал ты бед,Чтоб твои дети в мире процветали.Три с половиной сотни - не предел,Ведь сделан на века уже задел,Бурхадай ундэр хухэ тэнгэридэлМунхэ байгыш – сосед Улан-Удэ!»Напомним, вчера в столице Бурятии после долгого «ковидного» перерыва прошли масштабные празднования в честь Дня города. В одном только шествии на площади Советов приняли участие около 10 тысяч горожан. В этот день Улан-Удэ исполнилось 356 лет.