РЖД хочет построить в Бурятии жилой комплекс

Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, РЖД планирует построить жилой комплекс для жителей в поселке Таксимо и в городе Северобайкальск.«Тема для нас очень важная и необходимая. Сейчас обсуждается этот вопрос. Сегодня прошло совещание с руководством Восточно-Сибирских железной дороги в Иркутске. Наша задача как можно быстрее убрать все бюрократические препятствия, а их достаточно много, и помочь РЖД осуществить свои планы», - рассказал зампред.По словам Луковникова, в ближайшее время начнутся изыскания и разработка проектной документации на строительство домов в поселке Таксимо.Фото: со страницы Евгения Луковникова в Телеграм