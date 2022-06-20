Общество 20.06.2022 в 09:24

РЖД хочет построить в Бурятии жилой комплекс

Власти обещают помочь железнодорожникам быстрее реализовать эти планы
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Текст: Константин Воронов
РЖД хочет построить в Бурятии жилой комплекс
Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, РЖД планирует построить жилой комплекс для жителей в поселке Таксимо и в городе Северобайкальск.

«Тема для нас очень важная и необходимая. Сейчас обсуждается этот вопрос. Сегодня прошло совещание с руководством Восточно-Сибирских железной дороги в Иркутске. Наша задача как можно быстрее убрать все бюрократические препятствия, а их достаточно много, и помочь РЖД осуществить свои планы», - рассказал зампред.

По словам Луковникова, в ближайшее время начнутся изыскания и разработка проектной документации на строительство домов в поселке Таксимо.

Фото: со страницы Евгения Луковникова в Телеграм
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