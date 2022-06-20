Общество 20.06.2022 в 09:24
РЖД хочет построить в Бурятии жилой комплекс
Власти обещают помочь железнодорожникам быстрее реализовать эти планы
Текст: Константин Воронов
Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, РЖД планирует построить жилой комплекс для жителей в поселке Таксимо и в городе Северобайкальск.
«Тема для нас очень важная и необходимая. Сейчас обсуждается этот вопрос. Сегодня прошло совещание с руководством Восточно-Сибирских железной дороги в Иркутске. Наша задача как можно быстрее убрать все бюрократические препятствия, а их достаточно много, и помочь РЖД осуществить свои планы», - рассказал зампред.
По словам Луковникова, в ближайшее время начнутся изыскания и разработка проектной документации на строительство домов в поселке Таксимо.
Фото: со страницы Евгения Луковникова в Телеграм
«Тема для нас очень важная и необходимая. Сейчас обсуждается этот вопрос. Сегодня прошло совещание с руководством Восточно-Сибирских железной дороги в Иркутске. Наша задача как можно быстрее убрать все бюрократические препятствия, а их достаточно много, и помочь РЖД осуществить свои планы», - рассказал зампред.
По словам Луковникова, в ближайшее время начнутся изыскания и разработка проектной документации на строительство домов в поселке Таксимо.
Фото: со страницы Евгения Луковникова в Телеграм